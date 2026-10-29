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Де Роси, след като победи Спалети: Той беше най-добрият ми треньор и ме вдъхнови най-много

  • 29 окт 2026 | 14:12
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Наставникът на Дженоа Даниеле Де Роси засипа с похвали колегата си начело на Ювентус Лучано Спалети, когото снощи победи с 2:0. Опитният специалист на два пъти беше треньор в Рома на легендарния халф, който го определи за своя най-добър наставник и най-голям ментор в професията.

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“След баща ми, той е треньорът, който ме е научил най-много за живота. Именно той най-много ме накара да поискам да се занимавам с тази професия. Прекарах много години с него, включително в трудни времена. Той винаги е бил до мен във футболен и личен план, защото житейският ми път винаги е бил паралелен с футболния ми такъв. Накратко, имам фантастични спомени с него. Миналия сезон казах нещо, което според мен си заслужава да го повторя: когато го видя, аз го свързвам със семейство и приятелство, а не с футбол. Прекарах някои прекрасни години с него. Знаете, че той е треньор и определено няма нужда да го описвам, но от личен опит мога да кажа, че той е може би най-добрият наставник, който съм имал. А аз съм имал много други страхотни треньори като Луис Енрике и Антонио Конте, но той е най-добрият сред всички тях.

Спалети е по-добър като треньор, но не е само това. Той винаги вдъхваше уважение и никога не ни е обвинявал. В съблекалнята беше доста строг, но публично винаги ни е защитавал. Технически най-страшното нещо според мен беше, че вторият му период при нас беше напълно различен от първия му. Той се беше актуализирал и беше в крак с времето. Според мен във втория му престой видяхме един още по-добър Спалети в сравнение с първия път. Това запали нещо в мен: винаги има какво да се научи и какво да “откраднеш” от другиго. Това е моето мото. Знаем, че сме млади и все още несъвършени, така че трябва да имаме същото желание за работа и развитие като преди. Започнах да мисля за треньорството много рано, още на 25-26 години. С напредването на възрастта все повече мислех за втората ми кариера. Сега срещам гигантите на професията и за мен означава много да победя треньори като Спалети и Джан Пиеро Гасперини”, коментира Де Роси след вчерашния успех.

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Снимки: Gettyimages

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