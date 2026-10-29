Разочарованият Спалети: Не бяхме готови за битка

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети отправи остри критики към представянето на своя отбор след поражението с 0:2 при гостуването на Дженоа. Специалистът подчерта липсата на борбеност и заяви, че съвременният футбол изисква коренно различен подход към физическите сблъсъци на терена.

„Преди всичко сме длъжни да се извиним на феновете за това представяне. В такъв момент всяка дума може да прозвучи погрешно, затова ни трябва време, за да оценим реално ситуацията. Балданци успяваше да намери свободни пространства зад нашата защита и така и не намерихме противодействие. Освен това сами помогнахме на Дженоа за техните голове, докато ние пропуснахме две отлични възможности", констатира Спалети.

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„Трудно е да се приеме подобно ниво на тичане и интензивност. Губехме единоборствата както в атака, така и в защита – навсякъде по терена. Трябва да разберем причината и да повишим физическото ниво и желанието за битка за всяка топка“, призна треньорът на "бианконерите".

„Не дадохме достатъчно от себе си. Сега трябва да преценим дали тези футболисти притежават необходимите качества за тази цел. Липсваше борба – проблем, който ни съпътства от началото на сезона. Искам да изгледам мача отново, защото само преди три дни отборът показа напълно различно лице за цял час", продължи Спалети.

„Тревожи ме това, че трудно успявам да накарам играчите да разберат, че футболът се е променил. Преди всичко трябва да печелиш индивидуалните дуели и да издържаш на постоянния натиск по цялото игрище. Когато се опитваме да го пресъздадем на тренировките, срещаме трудности. Липсата на време за подготовка и малкото алтернативи водят до натрупване на умора. Искаме да направим крачка напред, но за да заработи всичко, е необходимо време, с което в момента не разполагаме", добави опитният специалист.

Ювентус е на 7-о място в Серия "А", като изостава с 11 точки от лидерите Интер и Лацио.

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Снимки: Gettyimages