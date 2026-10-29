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Паоло Ди Канио за Ювентус: Пълен хаос, отборът няма душа и идентичност

  • 29 окт 2026 | 12:23
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Бившият италиански нападател Паоло Ди Канио изрази сериозна загриженост относно състоянието на Ювентус след разочароващото поражение с 0:2 при визитата на Дженоа. За гранда от Торино това бе втора загуба в рамките на последните три кръга в Серия А

Неубедителното представяне оставя „бианконерите“ с второто най-слабо нападение сред отборите в първата десетка на класирането, като изоставането им от лидерите Лацио и Интер вече набъбна на цели 11 точки. 

„Проблемът е в начина, по който се стига до тези резултати. В този отбор липсват идентичност и душа. Можеш да сменяш тактическите постройки и да победиш съперници като Лече, защото някои тимове в Италия просто не са толкова силни. На терена може да изглеждат прилично, но нямат острота и не „хапят“ в предни позиции“, коментира Ди Канио в ефира на „Скай Спорт Италия“. 

„Няма никаква искра и не се вижда светлина в тунела. Има проблясъци за десет или петнайсет минути. Но след това виждаш как футболисти като Калюлю, които винаги са се отличавали с постоянство и правилни отигравания, допускат груби грешки. В момента цари пълен хаос и не виждам как ще намерят решение на кризата“, добави той. 

В следващия кръг за Ювентус предстои ново сериозно изпитание – домакинство срещу Наполи на стадион „Алианц Стейдиъм“ в Торино. „Партенопеите“, водени от бившия наставник на „старата госпожа“ Масимилиано Алегри, разгромиха Монца с 4:1 като гости, въпреки че треньорът ще пропусне визитата в Торино заради наказание.  

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