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Рено разкри плановете си в рали спорта с новото Клио Rally5

  • 25 окт 2026 | 16:46
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Рено разкри плановете си в рали спорта с новото Клио Rally5

Френският автомобилен производител Рено обяви старта на новия си състезателен проект. Следващото поколение на рали автомобила Клио Rally5 ще бъде базирано на шестата генерация на популярния малък градски модел на марката, като се очаква да направи официалния си състезателен дебют по трасетата през 2027 година.

Автомобилът ще бъде конструиран според ревизирания технически регламент на ФИА за клас Rally5, който влиза в сила през 2027 година. От Рено подчертават, че основната цел на проекта е да предложи достъпна възможност за участие в рали надпревари, насочена специално към частни пилоти и млади таланти с амбиции за развитие в моторните спортове.

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Настоящата версия на Клио Rally5 е добре позната в националните рали шампионати от години, особено в аматьорските серии. Спортните автомобили на Рено се радват на силни позиции във Франция, където марката организира собствени едномаркови първенства както на асфалт, така и на макадам.

Новото поколение на Клио Rally5 също ще дебютира първоначално на френска земя. От компанията потвърдиха, че през 2027 година ще проведат две едномаркови надпревари – една на асфалтова настилка и една на макадам. На по-късен етап моделът ще бъде предложен и на международните пазари.

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Към момента от Рено не разкриват технически подробности за новия състезателен автомобил, а продажната му цена все още не е оповестена. Официалното представяне на модела се очаква през следващите седмици, когато ще бъдат обявени и състезателните календари за сезон 2027 на двата маркови шампионата.

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