Боримиров: Този VAR в България не ме убеждава в правотата си

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, коментира жребия за 1/8-финалите за Купата, който отреди тимът да се изправи срещу Лудогорец. Боримиров сподели мнението си относно това, че ВАР системата ще бъде интегрирана в турнира.

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„И двата отбора добре се познаваме. Надявам се да направим един хубав и приятен мач за гледане. Нека по-добрият продължи напред. Съдбата така е решила. Надявам се да вземем реванш пред нашата публика. Мисля, че ще е добре да зарадваме феновете с победа срещу Лудогорец. Насъбраха ни се доста пътувания. Шест кръга сме само гости. Хубавото е, че ще сме домакини. Доволен съм да гледам VAR, който наблюдаваме по европейските сцени. Този VAR в България не ме убеждава в правотата си“.

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Снимки: Startphoto