Венци Христов: Левски не успя да превключи от атмосферата на евротурнирите към вътрешното първенство

Бившият футболист на Левски и Арда Венци Христов беше гост в "efbet Лига студио" на Sportal.bg, където сподели мнението си след равенството 1:1 между двата отбора в Кърджали в мач от 12-ия кръг на efbet Лига.

"Стигна се до това равенство, след като Левски не успяха да превключат от атмосферата на евротурнирите към вътрешното първенство. Не успяха да се адаптират и да влязат добре в мача. През второто полувреме взеха инициативата, но малко късно, а като цяло не успяха да натиснат отбора на Арда, за да вземат победата“, заяви Христов.

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Според него причината за пропуснатите точки не е умората след европейските двубои, а по-скоро психологическото пренебрежение от страна на „сините“.

"Няма как това да е от умора, при положение че изиграваш силно второ полувреме. Лично според мен е психологично пренебрежение и си мислеха, че след силния мач в Европа и победата над Пилзен някой в България ще се бие сам. Това няма как да стане“, коментира бившият футболист на двата отбора.

Венци Христов поздрави Арда за представянето и подчерта, че домакините са имали достатъчно аргументи в атака, за да затруднят Левски и да стигнат до точката. „Поздравления за отбора на Арда. Имаха своите аргументи напред. Както се видя, успяха да вкарат гол, имаха и греда, както и още няколко ситуации“, добави той.

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