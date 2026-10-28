Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Венци Христов: Левски не успя да превключи от атмосферата на евротурнирите към вътрешното първенство

  • 28 окт 2026 | 09:37
  • 789
  • 0

Бившият футболист на Левски и Арда Венци Христов беше гост в "efbet Лига студио" на Sportal.bg, където сподели мнението си след равенството 1:1 между двата отбора в Кърджали в мач от 12-ия кръг на efbet Лига.

"Стигна се до това равенство, след като Левски не успяха да превключат от атмосферата на евротурнирите към вътрешното първенство. Не успяха да се адаптират и да влязат добре в мача. През второто полувреме взеха инициативата, но малко късно, а като цяло не успяха да натиснат отбора на Арда, за да вземат победата“, заяви Христов.

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Според него причината за пропуснатите точки не е умората след европейските двубои, а по-скоро психологическото пренебрежение от страна на „сините“.

"Няма как това да е от умора, при положение че изиграваш силно второ полувреме. Лично според мен е психологично пренебрежение и си мислеха, че след силния мач в Европа и победата над Пилзен някой в България ще се бие сам. Това няма как да стане“, коментира бившият футболист на двата отбора.

Венци Христов поздрави Арда за представянето и подчерта, че домакините са имали достатъчно аргументи в атака, за да затруднят Левски и да стигнат до точката. „Поздравления за отбора на Арда. Имаха своите аргументи напред. Както се видя, успяха да вкарат гол, имаха и греда, както и още няколко ситуации“, добави той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Стилиян Петров: ЦСКА се завръща у дома! Ще се видим скоро

Стилиян Петров: ЦСКА се завръща у дома! Ще се видим скоро

  • 27 окт 2026 | 22:13
  • 8456
  • 21
Веласкес: Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес не ни се получи

Веласкес: Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес не ни се получи

  • 27 окт 2026 | 21:53
  • 13154
  • 47
Велковски: Бяхме разучили доста добре Левски

Велковски: Бяхме разучили доста добре Левски

  • 27 окт 2026 | 21:41
  • 2700
  • 6
Тунчев: Резултатът е справедлив

Тунчев: Резултатът е справедлив

  • 27 окт 2026 | 21:40
  • 1441
  • 5
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 137107
  • 646
Кашчелан: Не е краят на света

Кашчелан: Не е краят на света

  • 27 окт 2026 | 19:18
  • 1482
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба

ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба

  • 28 окт 2026 | 10:27
  • 3910
  • 13
Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

  • 28 окт 2026 | 00:50
  • 30371
  • 32
Христо Бонев с обръщение към "черно-бялата" общност

Христо Бонев с обръщение към "черно-бялата" общност

  • 28 окт 2026 | 10:37
  • 1963
  • 4
Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

  • 28 окт 2026 | 08:00
  • 4425
  • 2
Евролигата отново е в Ботевград

Евролигата отново е в Ботевград

  • 28 окт 2026 | 07:00
  • 3493
  • 4
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 137107
  • 646