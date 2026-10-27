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Спалети: Футболистите ми не биха посмели да ми казват с каква схема да играем

  • 27 окт 2026 | 18:27
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Наставникът на Ювентус Лучано Спалети подходи с уважение към Дженоа и колегата си Даниеле Де Роси преди утрешния мач между двата тима на “Луиджи Ферарис”. Той също така увери, че неговите футболисти не биха си позволили да влияят на избора му на схема на игра.

Дженоа ще бъде много тежък опонент. Там разполагат с два различни тактически подхода, като Осмаич атакува пространствата, а Йостигор е силен при статичните положения. Играчи като Месиас, Балданци, Витиня и Ел Шаарауи пък са силни в тесните пространства, но най-вече тимът може да разчита на духа на Де Роси. Той беше моята дясна ръка в Рома, като вдъхваше на отбора решителност, упоритост и стремеж за борба за всяка топка. Изборът ми да налагам схемата 3-5-2 е заради настоящата ни ситуация, която пък се базира на оценката ми на играчите. Въпреки това не бива да ощетяваме футболистите, които имат различни характеристики, като е достатъчна малка ротация, за да преминем към 4-3-2-1, където всеки може да играе в двойката зад нападателя. Аз тренирам много сериозна група играчи, които никога не биха посмели да ми казват с каква схема да играем, защото така биха проявили неуважение към своите съотборници. Струва ми се, че тези от вас, които повдигат тази тема, сякаш имате общ чат, в който обсъждате въпросите, опитвайки се да изкарате това като нещо сериозно.

Дали ще има ротации? С право ме питате, трябва да помислим за това. Сар се завърна и е на разположение. Класирането? Просто трябва да се опитваме да печелим мачовете ни и да го правим, докато продължаваме с убедителните представяния като това с Лече. Не бива да се фокусираме твърде много върху проблемите, които срещаме. Вместо това трябва да намерим решения за това, което искаме да постигнем, както в тактически, така и в психологически план. Днес видях голяма концентрация. Имаше яснота в решенията, които ще предприемем, като тимът показа ясно разбиране на нашите наставления. Може обмислим нещо различно в тези три-четири атакуващи роли, особено предвид това, че разполагаме с пет смени. Също така отборът трябва да поддържа убеждението, че не бива да губи вяра в собствените си умения. Имаме ограничен брой футболисти на разположение, като те ще трябва да изиграят мача, а ние очакваме сериозни реакции от тях”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages

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