Васил Петров: Победиха ни без да доминират

Наставникът на Спартак (Варна) Васил Петров бе разочарован от загубата с 0:2 от Дунав. Специалистът е на мнение, че съперникът не е доминирал, но две ситуации са решили срещата.

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

“Не ни се получиха нещата. Основните ни футболисти в последната третина в атака нямаха ден. Там днес ни куцаха работите. При двата гола можехме да реагираме по-добре. Без да доминира Дунав ни победи с две ситуации. В някои дни във футбола не се получават нещата. Ние излизаме за точки във всеки един мач”, каза Петров.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google