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Оперират Ахмед Ахмедов

  • 28 окт 2026 | 10:00
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Оперират Ахмед Ахмедов

Таранът на Спартак Варна Ахмед Ахмедов ще се завърне в началото на следващата година при добро стечение на обстоятелствата. Ахмедов е в София, където ще му бъде извършена операция на костно образование на петата. Оказа се, че операцията е неизбежна и футболистът не може да бъде подложен на алтернативно лечение.

Проблемът е съществувал още по времето, когато  нападателят играеше за японския клуб Шимизу - С Пулс . Така той отпада от сметките на треньорския щаб до края на календарната година. След операцията Ахмедов ще проведе рехабилитация. Очакванията са да започне зимна подготовка с отбора за пролетния полусезон. 

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