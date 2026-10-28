Оперират Ахмед Ахмедов

Таранът на Спартак Варна Ахмед Ахмедов ще се завърне в началото на следващата година при добро стечение на обстоятелствата. Ахмедов е в София, където ще му бъде извършена операция на костно образование на петата. Оказа се, че операцията е неизбежна и футболистът не може да бъде подложен на алтернативно лечение.

Проблемът е съществувал още по времето, когато нападателят играеше за японския клуб Шимизу - С Пулс . Така той отпада от сметките на треньорския щаб до края на календарната година. След операцията Ахмедов ще проведе рехабилитация. Очакванията са да започне зимна подготовка с отбора за пролетния полусезон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google