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Дунав ще играе с четирима в защита срещу "соколите"

  • 24 окт 2026 | 09:17
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Дунав ще играе с четирима в защита срещу "соколите"

Треньорът на Дунав Георги Чиликов ще промени схемата за домакинството на Спартак (Варна). 48-годишният наставник ще заложи на постройка с четирима защитници, а не с трима, както бе при победата с 3:2 над Септември. Марио Дилчовски и Елисе Су пък ще бъдат поставени в титулярния състав за сметка на Кириякос Антониу и Уилям Фонкьо. Именно включването на първите двама от резервната скамейка бе ключово за обрата на "Васил Левски" от 0:2 до 3:2 в предишния кръг.

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Треньорът няма да може да разчита на контузените Акила Монтейро, Билал Салах и Денислав Минчев. Последният претърпя операция, но е най-близо до завръщането си в игра. Другите двама ще го сторят след Нова година.

Източник: "Тема спорт"

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