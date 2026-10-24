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Чиликов: Валиньо е топ 3 на нападателите в efbet Лига

  • 24 окт 2026 | 16:08
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Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов сподели първите си впечатления след важния успех на тима с 2:0 над Спартак (Варна) в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)
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"Успехът във футбола се дължи на дисциплина и в двете фази. Бяхме уникални като дисциплина. Поздравявам момчетата, защото те са основните виновници, защото в efbet Лига няма как да стане, ако няма дисциплина. Пожелавам успех на Спартак (Варна). Всички момчета направиха страхотен мач. Валиньо е топ 3 на нападателите в efbet Лига. Това са вижданията ми. Той направи страхотен двубой, но имаше и други играчи.

Сега искам да се възстановим и след това ще мислим за мача с Левски, който е най-добрият отбор в България, но Левски няма да го чака приятен двубой тук. Ще направим всичко възможно, за да се противопоставим", заяви Чиликов.

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