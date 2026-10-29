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Рой Кийн бил близо до завръщане в треньорския щаб на Манчестър Юнайтед

  • 29 окт 2026 | 10:01
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Рой Кийн бил близо до завръщане в треньорския щаб на Манчестър Юнайтед

Рой Кийн е бил близо до сензационно завръщане в Манчестър Юнайтед като помощник-треньор на Оле Гунар Солскяер, ако норвежецът беше получил възможност да поеме отбора през януари. Както е известно, от ръководството на „червените дяволи“ водеха преговори както със Солскяер, така и с Майкъл Карик, след като Рубен Аморим беше уволнен. В крайна сметка Карик спечели битката за временния пост, изведе тима до третото място в Премиър лийг и впоследствие получи постоянен договор, с което плановете за евентуалното завръщане на Кийн не се осъществиха.

Решено е: Карик получава още време
Решено е: Карик получава още време

Солскяер и Кийн продължават да са в отлични отношения, след като бяха съотборници на „Олд Трафорд“ в продължение на години. По време на предишния си престой начело на Юнайтед норвежецът неведнъж е изразявал уважението си към бившия капитан на тима. „Поддържам връзка с Рой и съм бил у тях на чаша чай. Винаги се вслушвам в мнението му и го ценя изключително високо. Той беше фантастичен лидер. Обичах го като капитан“, заяви Солскяер в миналото.

Карик и Бруно Фернандеш се видяха на четири очи и се разбраха
Карик и Бруно Фернандеш се видяха на четири очи и се разбраха

Кийн прекара 12 години в Манчестър Юнайтед, с чийто екип спечели седем титли в Премиър лийг четири Купи на Англия и Шампионската лига. Той напусна клуба през ноември 2005 г. след остър конфликт със сър Алекс Фъргюсън и оттогава не е заемал официална длъжност на „Олд Трафорд“. Ирландецът има опит като мениджър на Съндърланд и Ипсуич, а също така е работил като помощник-треньор в националния отбор на Ирландия, Нотингам Форест и Астън Вила.

Още една добра новина за Карик преди гостуването на Челси
Още една добра новина за Карик преди гостуването на Челси
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Снимки: Gettyimages

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