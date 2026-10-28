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Валверде, Гюлер, Модрич и още играчи реагираха след тежката влакова катастрофа в Испания

  • 28 окт 2026 | 20:25
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Валверде, Гюлер, Модрич и още играчи реагираха след тежката влакова катастрофа в Испания

Тежкият сблъсък между два влака в района на община Лос Йебенес, провинция Толедо, разтърси цяла Испания и даде сериозно отражение върху спорта в страната. Кралската испанска футболна федерация отложи всички предвидени за сряда срещи от турнира за Купата на краля в знак на съпричастност с паметта на най-малко 68-те загинали и стотиците ранени при катастрофата.

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Редица известни футболисти веднага използваха медийното си влияние в социалните мрежи, за да окажат помощ. Борха Иглесиас от Селта и Ектор Белерин от Бетис разпространиха спешните телефонни линии на железопътните оператори „Ренфе“ и „Ирио“, както и контактите на Службата за спешна помощ на Кастилия – Ла Манча в подкрепа на пострадалите и техните семейства.

Други играчи изразиха дълбоката си скръб и солидарност. „Изказвам най-искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите от трагедията в Толедо. Кураж на всички ранени и признателност към екипите, които работят на място“, написа Арда Гюлер от Реал Мадрид. Бившият играч на тима и настоящ такъв на Милан Лука Модрич също призна, че е дълбоко опечален от вестта за случилото се. Съболезнования бяха изпратени и от още футболисти на мадридчани като Марк Кукурея и Федерико Валверде, както и от международни клубове от ранга на Наполи и Пари Сен Жермен.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите от трагичната влакова катастрофа в Толедо. Изпращам цялата си обич и подкрепа на пострадалите и засегнатите. Като капитан на Реал Мадрид заявявам готовността си да помогна с каквото е необходимо, както и да съдействам за разпространяването на информация, която би могла да помогне за откриването на изчезнали хора. Желая много сили на всички“, написа Валверде, който също така разпространи снимки на изчезнали хора след катастрофата.

Някои футболисти обаче предприеха далеч по-директен и остър подход. Играчи като Маркос Йоренте, Даниел Карвахал, Тибо Куртоа, Хоселу и Алекс Баена отправиха остри публични обвинения към министъра на транспорта Оскар Пуенте броени минути след като новината обиколи медиите.

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Снимки: Gettyimages

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