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Зловещ инцидент с много жертви в Испания, Барселона и Реал Мадрид реагираха

  • 28 окт 2026 | 12:46
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Зловещ инцидент с много жертви в Испания, Барселона и Реал Мадрид реагираха

Тежка катастрофа между два влака с поне 30 загинали към този час почерни Испания. Инцидентът е станал рано сутринта днес в района на гара Урда в провинция Толедо, съобщиха източници от испанските спешни служби, като добавиха, че два вагона са дерайлирали.

Големите спортни клубове Барселона и Реал Мадрид, както и други представители на спортния свят в страната, реагираха, като изказаха съболезнования.

Трагедията е станала между Мора, Оргас и Урда, на километър 118, между влак на „Ренфе“ и друг на компанията „Ирио“, които обслужвали маршрута между Мадрид и Севиля, уточниха спешните служби. Сблъсъкът между двата влака е станал в 08:54 ч. местно време днес.

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