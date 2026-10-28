Зловещ инцидент с много жертви в Испания, Барселона и Реал Мадрид реагираха

Тежка катастрофа между два влака с поне 30 загинали към този час почерни Испания. Инцидентът е станал рано сутринта днес в района на гара Урда в провинция Толедо, съобщиха източници от испанските спешни служби, като добавиха, че два вагона са дерайлирали.

🎥 Primeres imatges aèries de la Guàrdia Civil de la tragèdia a l'alta velocitat a Toledo 👇 L'última hora de l'accident de tren entre un AVE i un Iryo, en directe 👇 https://t.co/QaXlKFQHd9 https://t.co/pkQCW4bazz — RAC1 (@rac1) October 28, 2026

Големите спортни клубове Барселона и Реал Мадрид, както и други представители на спортния свят в страната, реагираха, като изказаха съболезнования.

FC Barcelona expresses its deepest condolences to the victims of the serious railway accident between Los Yébenes and Urda (Toledo). The club wishes to convey its support and solidarity to the families and friends of the victims and to wish all those injured a speedy recovery. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2026

Трагедията е станала между Мора, Оргас и Урда, на километър 118, между влак на „Ренфе“ и друг на компанията „Ирио“, които обслужвали маршрута между Мадрид и Севиля, уточниха спешните служби. Сблъсъкът между двата влака е станал в 08:54 ч. местно време днес.

Official Statement: railway accident. https://t.co/upZMVnHeja — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 28, 2026

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