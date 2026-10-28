Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагедията в Испания

От Кралската испанска футболна федерация (RFEF) официално отложиха всички 24 мача от днешната програма на първия кръг от турнира за Купата на краля. Причината за това решение е трагичната влакова катастрофа от тази сутрин в Испания, която отне живота на най-малко 30 души.
Зловещ инцидент с много жертви в Испания, Барселона и Реал Мадрид реагираха
“Като знак на уважение и солидарност с всички жертви на трагичния инцидент, който се случи в ранните часове на деня в провинцията на Толедо, RFEF отложи 24 мача от първия кръг на турнира за Купата на краля, които първоначално бяха предвидени за тази вечер. В близките дни RFEF ще информира за новата програма на турнира и окончателните дати на отложените срещи. Голямото семейство на испанския футбол остава обединено в болката си от тази трагедия, като остава на разположение на отговорните органи при нужда от помощ към жертвите на този ужасен инцидент”, гласи изявлението на федерацията.
Вчера се изиграха първите 17 мача от турнира, а за утре са предвидени още 14 двубоя, които засега ще се проведат по план. Сред отложените срещи от днес са тези с участието на елитните Алавес, Леванте, Бетис, Селта и Валенсия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google