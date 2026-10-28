Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагедията в Испания

От Кралската испанска футболна федерация (RFEF) официално отложиха всички 24 мача от днешната програма на първия кръг от турнира за Купата на краля. Причината за това решение е трагичната влакова катастрофа от тази сутрин в Испания, която отне живота на най-малко 30 души.

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“Като знак на уважение и солидарност с всички жертви на трагичния инцидент, който се случи в ранните часове на деня в провинцията на Толедо, RFEF отложи 24 мача от първия кръг на турнира за Купата на краля, които първоначално бяха предвидени за тази вечер. В близките дни RFEF ще информира за новата програма на турнира и окончателните дати на отложените срещи. Голямото семейство на испанския футбол остава обединено в болката си от тази трагедия, като остава на разположение на отговорните органи при нужда от помощ към жертвите на този ужасен инцидент”, гласи изявлението на федерацията.

OFICIAL | Suspensión de la jornada de hoy miércoles en la Copa de SM el Rey ℹ️ https://t.co/HSp94pZ9hB https://t.co/PlpaaAg1Ig — RFEF (@rfef) October 28, 2026

Вчера се изиграха първите 17 мача от турнира, а за утре са предвидени още 14 двубоя, които засега ще се проведат по план. Сред отложените срещи от днес са тези с участието на елитните Алавес, Леванте, Бетис, Селта и Валенсия.

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