Община Дупница открива с мач на ветераните обновения Бончук

На 2 ноември 2026 г. Община Дупница ще отбележи официалното откриване на обновения спортен комплекс „Бончук“ – събитие, което поставя важен акцент върху развитието на спорта и създаването на по-добри условия за активен начин на живот. В рамките на реализираните проекти са обновени лекоатлетическата писта и спортната площадка за футбол, а стадион „Бончук“ ще посрещне отново любителите на футбола.

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Програма на събитието:

14:00 ч. – Откриване на спортна площадка „Шмиргел“ с демонстративен футболен мач с участието на децата от ДЮШ на ФК „Марек 1915“.

14:30 ч. – Спортни демонстрации и детски лекоатлетически игри с участието на ученици от училищата в община Дупница на новоизградената лекоатлетическа писта.

15:00 ч. – Тържествен водосвет за здраве и благоденствие и официално откриване на стадион „Бончук“, последвани от емблематичен приятелски мач между ветераните на ФК „Марек 1915“ и ФК „Славия“ – София.

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