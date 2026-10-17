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Кючуков: Който не е гледал мача, 0:3 изглежда стряскащо

  • 17 окт 2026 | 17:10
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Наставникът на Марек Анжело Кючуков остана доволен от представянето на отбора, въпреки че той загуби с 0:3 от Черно море на "Бончук" в 1/16-финал от турнира за Купата.

Черно море надигна глава след важен успех на "Бончук"
Черно море надигна глава след важен успех на "Бончук"

“Който не е гледал мача, 0:3 е стряскащо. Момчетата се представиха доста достойно. Имахме ситуации, греда. Ако бяхме вкарали, щеше да е друго. Черно море затова е в "А" група, има класни футболисти. Имат си проблеми, но доста стойностен отбор. Илиян Илиев е един от най-добрите треньори.

Искахме да победим. Съжалявам за добрата игра. Сега ни предстои тежък мач с Вихрен. Искахме да се сравним като ниво и да разберем какво не ни достига. Можехме да направим друга система и да се браним. Не съм привърженик на тази игра с глуха защита.

Ние сме си виновни. Черно море наказва всяка грешка", каза Кючуков, който похвали ръководството на клуба.

"Засега всичко ни е на място - дават се премии, заплати. Отборът има финансова сигурност, защото знаете, че ако има закъснение, започва едно лъкатушене. Благодаря на всички хора в общината и спонсорите ни. Даваме път на млади момчета от школата, справиха се добре, имаме още. Нямаме бюджет да купуваме", завърши Анжело Кючуков.

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