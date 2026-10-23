Ясни са съставите на Вихрен и Марек за регионалното дерби

Вихрен посреща Марек в регионален сблъсък от 13-ия кръг на Втора лига. Двубоят в Сандански е от 16:00 часа.

Седем срещи във Втора лига днес

Домакините са втори в класирането с 24 точки – колкото имат и лидерът ЦСКА II, и третият Черноморец (Бургас). Вихрен е с баланс от седем победи, три равенства и две загуби при голова разлика 25:12. Тимът ще търси завръщане към успехите в първенството, след като в предишния кръг отстъпи с 0:1 при гостуването си на Янтра.

Марек пристига след победа с 3:2 над Берое на „Бончук“ в последния си шампионатен мач. Дупничани заемат 12-ото място със 17 точки, но разликите в средата на таблицата са малки и положителен резултат в Сандански може да подобри позицията им.

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Двата отбора се връщат към първенството след отпадане от турнира за Sesame Купа на България. Вихрен загуби с 1:2 от Локомотив (София), а Марек отстъпи с 0:3 на Черно море. Така вниманието им вече е насочено към битките във Втора лига.

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Последните две шампионатни срещи между съперниците завършиха с домакински победи. Вихрен спечели с 2:0 в Сандански през миналата есен, а през пролетта Марек се наложи с 1:0 в Дупница.

Вихрен (Сандански) - Марек

Вихрен: 1. Станислав Нисторов, 25. Атанас Килов, 26. Камен Хаджиев, 6. Александър Бастунов, 13. Александър Тренков, 29. Преслав Йорданов, 10. Томи Костадинов, 20. Айкут Рамадан, 8. Марио Ивов, 22. Антон Тунгаров, 23. Даниел Манолев;

Марек: 21. Константин Костадинов, 2. Николай Пляков, 3. Марио Петков, 23. Емил Виячки, 38. Александър Дюлгеров, 44. Христо Каймакански, 16. Симеон Мечев, 90. Преслав Георгиев, 10. Николай Ганчев, 19. Димитър Горанов, 11. Марко Милетич.



Начало: 16:00 часа

Стадион: Градски стадион Сандански

Съдия: Кристиян Колев

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