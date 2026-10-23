Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)

Ясни са съставите на Вихрен и Марек за регионалното дерби

  • 23 окт 2026 | 15:39
  • 656
  • 0
Ясни са съставите на Вихрен и Марек за регионалното дерби

Вихрен посреща Марек в регионален сблъсък от 13-ия кръг на Втора лига. Двубоят в Сандански е от 16:00 часа.

Седем срещи във Втора лига днес
Седем срещи във Втора лига днес

Домакините са втори в класирането с 24 точки – колкото имат и лидерът ЦСКА II, и третият Черноморец (Бургас). Вихрен е с баланс от седем победи, три равенства и две загуби при голова разлика 25:12. Тимът ще търси завръщане към успехите в първенството, след като в предишния кръг отстъпи с 0:1 при гостуването си на Янтра.

Марек пристига след победа с 3:2 над Берое на „Бончук“ в последния си шампионатен мач. Дупничани заемат 12-ото място със 17 точки, но разликите в средата на таблицата са малки и положителен резултат в Сандански може да подобри позицията им.

Черно море надигна глава след важен успех на "Бончук"
Черно море надигна глава след важен успех на "Бончук"

Двата отбора се връщат към първенството след отпадане от турнира за Sesame Купа на България. Вихрен загуби с 1:2 от Локомотив (София), а Марек отстъпи с 0:3 на Черно море. Така вниманието им вече е насочено към битките във Втора лига.

Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата
Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

Последните две шампионатни срещи между съперниците завършиха с домакински победи. Вихрен спечели с 2:0 в Сандански през миналата есен, а през пролетта Марек се наложи с 1:0 в Дупница.

Вихрен (Сандански) - Марек

Вихрен: 1. Станислав Нисторов, 25. Атанас Килов, 26. Камен Хаджиев, 6. Александър Бастунов, 13. Александър Тренков, 29. Преслав Йорданов, 10. Томи Костадинов, 20. Айкут Рамадан, 8. Марио Ивов, 22. Антон Тунгаров, 23. Даниел Манолев;

Марек: 21. Константин Костадинов, 2. Николай Пляков, 3. Марио Петков, 23. Емил Виячки, 38. Александър Дюлгеров, 44. Христо Каймакански, 16. Симеон Мечев, 90. Преслав Георгиев, 10. Николай Ганчев, 19. Димитър Горанов, 11. Марко Милетич.

Начало: 16:00 часа
Стадион: Градски стадион Сандански
Съдия: Кристиян Колев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Еду Гаспар ще помага и на английския клуб на Бостанджиев

Еду Гаспар ще помага и на английския клуб на Бостанджиев

  • 23 окт 2026 | 15:07
  • 967
  • 1
Испанец в преговори да поеме България, предложили на БФС носител на ШЛ с Байерн

Испанец в преговори да поеме България, предложили на БФС носител на ШЛ с Байерн

  • 23 окт 2026 | 15:02
  • 843
  • 1
Славия тества безгрешния Септември, пловдивско дерби в деветия кръг при U18

Славия тества безгрешния Септември, пловдивско дерби в деветия кръг при U18

  • 23 окт 2026 | 14:38
  • 354
  • 0
Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 4188
  • 20
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 3593
  • 12
Започнаха ремонтни дейности по стадиона в Карлово

Започнаха ремонтни дейности по стадиона в Карлово

  • 23 окт 2026 | 14:22
  • 439
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 4188
  • 20
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 3593
  • 12
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 20066
  • 41
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 18364
  • 26
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 5028
  • 4