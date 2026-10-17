Георги Венциславов след първия си гол: Очаквайте по-силен Черно море

Георги Венциславов отбеляза първия си гол в мъжкия футбол при победата на Черно море с 3:0 над Марек в турнира за Sesame Купа на България. След двубоя младият футболист изрази радостта си от попадението и надежда, че успехът ще даде повече самочувствие на „моряците“.

„Чаках този момент доста време и най-сетне вкарах. Чувствам се доста добре. Надявах се да победим днес, за да придобием малко повече самочувствие. Тренирали сме такива положения и днес се получи“, заяви Венциславов.

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„Във всеки отбор понякога има трудни моменти, но се надявам да излезем от тази ситуация. Очаквайте по-силен Черно море. За нас всеки мач вече е като последен. Играем мач за мач и винаги търсим победата“, добави той.

„Стремя се да слушам по-опитните на тренировка, защото това е начинът за израстване“, завърши младият футболист.

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