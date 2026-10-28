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Септември (Симитли) и дубъла на Славия не излъчиха победител

  • 28 окт 2026 | 17:20
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Септември (Симитли) и дубъла на Славия не излъчиха победител

1:1 приключиха в Крупник, Септември (Симитли) и гостуващия му Славия II (София). Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. Закономерно равенство, с оглед показаното от съперниците и лошия терен. Добрата постройка на младия състав (само от юноши, без подкрепления от първия отбор), воден от Ангел Славков, неутрализира коравия тим на домакините. Момчетата му бяха по-добри през първото полувреме. Над всички беше лидерът им Валери Божинов-младши, който откри резултата в 27-ата минута. Футболистите на Септември имаха превес след почивката. Материализираха предимството си с изравнително попадение. След него настана равновесие на терена. Отлични изяви на вратаря на Славия Цветомир Манолов.

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