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Дубълът на Славия и Струмска слава си вкараха по веднъж

  • 25 окт 2026 | 11:41
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Дубълът на Славия и Струмска слава си вкараха по веднъж

1:1 приключиха Славия II (София) и гостуващия му Струмска слава (Радомир). Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига. Нулите не помръднаха над 70 минути. В средата на първото полувреме Борислав Николов насочи топката с глава в гредата на вратата пазена от „белите“. В средата на второто, домакините останаха с намален състав, защото футболиста им Георги Генов получи втори жълт и червен картон. Само за няколко минути, съперниците си вкараха по един гол. Първо в 73-ата Милен Войнов откри за гостите. В 78-ата пък Велизар Ветов фиксира хикса.

Снимка: strumskaslava.com

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