Септември (Симитли) изпусна победата в Ихтиман

Септември (Симитли) завърши наравно 2:2 в гостуването си на Ботев (Ихтиман) и продължава серията си от двубои без поражение.Тя вече възлиза на 5 срещи, в които септемврийци записаха 3 успеха и 2 равенства.

Първо полувреме премина изцяло под диктовката на гостите, които наложиха своето темпо на игра и създадоха куп голови ситуации. При една от тях Вергил Янев се оказа най-съобразителен в наказателното и опъна мрежата, като това е втори негов пореден гол от идентична ситуация.Няколко минути по късно Пламен Петров бе изведен сам срещу вратаря и отбеляза, но беше вдигната засада. В 35-ата минута обаче нямаше какво да отмени попадението на Пламен Петров, който удвои аванса на Септември.

В самия край на първото полувреме Мартин Гръчки отбеляза, но отново флага на страничния рефер бе вдигнат.Второто полувреме ихтиманци излязоха мотивирани да се върнат в двубоя и след една от техните атаки Мартин Фотиров намали на 1:2. В 75-ата минута домакините изравниха след красив гол на Борислав Балдийжски.Септември имаше възможност да отбележи и трети гол, но Давид Димитров пропусна от добра позиция сам срещу вратаря.

В следващия си мач Септември е домакин на дубъла на Славия. Срещата от междинния 14-ти кръг е в сряда, 28-ми октомври, от 14 часа.

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