"Сепанг" е една от най-неуспешните писти на Марк Маркес в MotoGP

Въпреки впечатляващите успехи на Марк Маркес в MotoGP, „Сепанг“ остава сред трасетата, на които той по-рядко стига до най-високото стъпало на подиума.

Испанецът има само две победи в Малайзия, постигнати през 2014 и 2018 година с Хонда. Така предстоящата този уикенд Гран При на Малайзия му предлага възможност да прекъсне осемгодишното чакане за нов триумф и да запише първата си победа тук с Дукати край Куала Лумпур.

What other surprises could happen when the heat is turned up to the MAX? 🔥 The #MalaysianGP is just around the corner 🇲🇾 #MotoGP https://t.co/Xv0m7YAbyu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2026

Досегашният му баланс на „Сепанг“ включва и две втори места — през 2013 и 2019. Това означава четири подиума в десет старта, а успеваемостта му по отношение на победите е едва 20%. В последните си три участия в основното състезание на малайзийската писта той завършва седми през 2022, 13-ти през 2023 и 12-ти през 2024.

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Контрастът с най-успешните му трасета е значителен. На „Заксенринг“ в Германия (на долната снимка) Маркес има десет победи от 11 старта в MotoGP, а на „Моторланд Арагон“ — осем от 12. Следват „Пистата на Америките“ в Остин и „Мизано“, където испанецът е триумфирал по седем пъти, съответно в 12 и 14 участия.

Любопитното е, че Маркес има и три писти със 100% успеваемост: три победи от три старта на „Индианаполис“, две от две на „Балатон Парк“ и една от единственото си участие на „Лагуна Сека“. На този фон „Сепанг“ представлява различно предизвикателство за пилота с №93.

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Малайзийската писта се нарежда до „Ред Бул Ринг“ (1/10), „Силвърстоун (1/11), „Рикардо Тормо“ (2/9), „Каталуния“ (2/12), „Лусайл“ (2/11) и „Муджело“ (2/13) като най-неуспешните за седемкратния световен шампион. Нито една от тях обаче не може да се сравнява с „Портимао“, „Мандалика“, „Буд“ и „Айртон Сена“, където Маркес няма победи. На „Портимао“ и „Мандалика“ испанецът има по четири участия, а на другите две трасета е стартирал по веднъж.

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Снимки: Gettyimages