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Ансу Фати ще отсъства месец и половина

  • 28 окт 2026 | 04:57
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Ансу Фати ще отсъства месец и половина

Нападателят на Монако Ансу Фати ще бъде извън строя за период от около шест седмици, съобщава френското издание „Нис-Матен“. Това е поредно разочарование за 23-годишния футболист, чийто сезон отново е белязан от контузии, след като пропусна и самото начало на кампанията.

Испанецът получи мускулна травма в задната част на бедрото по време на неделното равенство 1:1 срещу Лил. Фати започна като титуляр на стадион „Луи II“, но бе принуден да напусне играта само след 15 минути, отстъпвайки мястото си на Матис Дьотурбе.

Инцидентът дойде в момент, когато Фати тъкмо започваше да намира своя ритъм. В предходната седмица той записа първия си мач като титуляр в Лига 1. В четвъртък пък се появи в игра от резервната скамейка през второто полувреме срещу Фрайбург и реализира попадение за успеха с 3:0, което му спечели второ поредно титулярно място в първенството.

Очакванията са Фати да остане в лазарета около месец и половина, а надеждата на лекарския щаб е той да бъде напълно готов за игра малко преди кратката зимна пауза в края на декември.

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Снимки: Imago

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