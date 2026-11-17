Киара Андонов: Оставаме здраво стъпили на земята

ЦСКА започна по най-добрия начин новия сезон в женската Demax+ Суперлига. "Червените" волейболистки стартираха с 5 победи на сметката си, а пред тях сега идва мач с шампиона Марица (Марица). Старши треньорът Юлия Иванова разчита на нова разпределителка, в лицето на Киара Андонов. 20-годишната ни състезателка сподели как се чувства в ЦСКА и какво очаква да постигне в хода на сезона в интервю за клубния сайт:

ЦСКА с бърза победа срещу Марица 2022

- Киара, изминаха два месеца, откакто се присъедини към нашия клуб. Как се чувстваш като част от ЦСКА?

– Страхотно се чувствам. Момичетата и треньорите са прекрасни, условията много ми харесват. Благодаря за възможността, която ми се отдаде, да играя в ЦСКА. Това е клуб с голямо име и история. Момичетата ме приеха невероятно. Чувствам се като у дома си.

- Имаше ли колебания дали да приемеш?

– Абсолютно никакви. Да играеш за ЦСКА и да си част от този клуб е огромен престиж и чест за всеки един състезател. В момента, в който се появи тази възмоност, не съм се замисляла. Съгласих се на момента и нямах търпение да започне сезонът.

- Очакваше ли толкова бързо да се адаптираш и да стартирате по този начин първенството?

– Очаквах, да. Момичетата дават шанс на новите хора, колективът е на много високо ниво. При нашите възможности очаквах да имаме хубави победи и да направим качествени мачове. Щастлива съм от представянето ни до момента. Но оставаме здраво стъпили на земята, не летим в облаците. Продължаваме да работим, тренираме усилено и трябва да надграждаме. Гладни сме да показваме повече.

- Оправдаха ли се предварителните ти нагласи, ставайки част от ЦСКА?

– Да, напълно. Очаквах добро отношение в един наистина професионален клуб. Освен това победите ни сплотиха още повече и си имаме още по-голямо доверие, като хора и състезатели.

- Предстои много тежък мач с Марица. Какво искаш да покажете в него?

– На първо място – характер. Много сме мотивирани да покажем добра игра. Резултатът ще дойде, ако го направим. Досега се видя, че наистина сме сплотени и притежаваме характер, особено в тежките моменти. Такива със сигурност ще има срещу Марица и се надявам да излезем с гордо вдигнати глави от тях. Честно казано, резултатът не ме интересува толкова, колкото това да покажем добро лице. Ще имаме колебания, но само заедно можем да се справим.

- На фона на конкуренцията, докъде могат да ви стигнат силите?

– Много далеч, благодарение най-вече на колектива ни. Тежките мачове не се печелят толкова с умения, колкото със сърце и характер. Вярвам, че имаме и двете. Ако се влагаме постоянно и показваме колектив, можем да се справим.

- Каква е твоята цел за този сезон?

– Да покажем най-доброто от себе си и да останем такъв хубав колектив.

- А в по-дългосрочен план?

– На първо време да сме здрави. Искам да имаме дълго лято с националните отбори, в което да покажем най-добрата игра и да бъдем забелязани.

- Какво би казала на феновете ни?

– Да продължават да ни подкрепят, както са го правили досега. Те са седмият ни играч и много се радвам, когато са в залата. Обещавам им интересни мачове и да оставим сърцата си във всеки от тях.

- Благодаря ти и успех.

– И аз благодаря. Дано да достигнем максимума си.

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