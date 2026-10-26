Грандиозна оферта за Вилфредо Леон: Баснословна заплата и ключов ход преди Олимпийските игри

Вилфредо Леон бе над всички в двубоя за Суперкупата на Полша и изведе Богданка ЛУК Люблин до категоричен триумф с 3:0 срещу Алурон ЦМЦ Варта Заверче. Въпреки това оставането на посрещача в тима за по-дълъг период далеч не е сигурно.

Наскоро се появиха информации за сериозен интерес от страна на Халкбанк Анкара. Твърди се, че турският гранд е готов да предложи рекордно възнаграждение на полския национал, което поставя под сериозна въпросителна бъдещето му в Люблин.

„Семейната ситуация вече е изяснена. Съпругата ми е наясно какво е най-важно за мен. Няма излишни спорове за това къде ще бъдем. Просто трябва да се изчака малко“, коментира самият Леон.

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Възможният трансфер предизвика широка дискусия сред анализаторите. В предаването „Мися Шатка“ водещата Едита Ковалчик попита дали волейболистът ще липсва на местното първенство, а бившият национал Лукаш Каджевич бе категоричен в съвета си към звездата.

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„Нека отиде. Говорим за контракт от милион и половина нагоре в силна валута, плюс бонуси – чисти пари. Защо не, нека замине и да поотдъхне за година“, заяви Каджевич.

Според бившия волейболист преминаването в Турция може да се планира безупречно и в полза на националния отбор:

„Всичко може да се комбинира лесно. Доверяваш се на треньорския щаб в новия клуб, сядате със селекционера Никола Гърбич и се договаряте кондиционният треньор на представителния тим да те посещава на всеки три или четири седмици, за да следи състоянието ти. Така силовата и двигателната подготовка в клуба се синхронизират с тази за националния отбор, за да бъдеш напълно готов месеци преди лагера в Спала. В същото време имаш реалния шанс да спечелиш титлата, Купата и Суперкупата на Турция, както и да се бориш в Шампионската лига. Той вече ни зарадва достатъчно тук – няма да играе сто години, нека отиде. А и олимпийските игри чукат на вратата.“

Каджевич обобщи, че предстои ключов период за кариерата на състезателя с оглед на най-голямата му цел:

„На мястото на Вилфредо бих взел под внимание фантастичните финансови условия, изискванията на клуба и неговите лични цели. Сезон 2027/28 ще бъде последният преди олимпийските игри. Ако Леон взима или вече е взел решение за бъдещето си, това вероятно е най-важният му клубен избор в контекста на стремежа към олимпийското злато. Турското първенство дава отлична възможност за това, тъй като там физическите натоварвания са значително по-ниски в сравнение с шампионатите в Полша, Италия или Япония – както заради нивото на съперниците, така и заради по-малката наситеност на мачовете.“

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