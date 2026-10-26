Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА изкачи върха в "efbet Лига" след убедителна победа над Лудогорец в последния мач преди завръщането на "Армията"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Грандиозна оферта за Вилфредо Леон: Баснословна заплата и ключов ход преди Олимпийските игри

  • 26 окт 2026 | 20:00
  • 2086
  • 0

Вилфредо Леон бе над всички в двубоя за Суперкупата на Полша и изведе Богданка ЛУК Люблин до категоричен триумф с 3:0 срещу Алурон ЦМЦ Варта Заверче. Въпреки това оставането на посрещача в тима за по-дълъг период далеч не е сигурно.

Наскоро се появиха информации за сериозен интерес от страна на Халкбанк Анкара. Твърди се, че турският гранд е готов да предложи рекордно възнаграждение на полския национал, което поставя под сериозна въпросителна бъдещето му в Люблин.

„Семейната ситуация вече е изяснена. Съпругата ми е наясно какво е най-важно за мен. Няма излишни спорове за това къде ще бъдем. Просто трябва да се изчака малко“, коментира самият Леон.

„Баснословен договор“ – експертите съветват Леон да замине за Турция

Халкбанк вади 1 500 000 евро, за да привлече Вилфредо Леон
Халкбанк вади 1 500 000 евро, за да привлече Вилфредо Леон

Възможният трансфер предизвика широка дискусия сред анализаторите. В предаването „Мися Шатка“ водещата Едита Ковалчик попита дали волейболистът ще липсва на местното първенство, а бившият национал Лукаш Каджевич бе категоричен в съвета си към звездата.

Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша
Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

„Нека отиде. Говорим за контракт от милион и половина нагоре в силна валута, плюс бонуси – чисти пари. Защо не, нека замине и да поотдъхне за година“, заяви Каджевич.

Според бившия волейболист преминаването в Турция може да се планира безупречно и в полза на националния отбор:

„Всичко може да се комбинира лесно. Доверяваш се на треньорския щаб в новия клуб, сядате със селекционера Никола Гърбич и се договаряте кондиционният треньор на представителния тим да те посещава на всеки три или четири седмици, за да следи състоянието ти. Така силовата и двигателната подготовка в клуба се синхронизират с тази за националния отбор, за да бъдеш напълно готов месеци преди лагера в Спала. В същото време имаш реалния шанс да спечелиш титлата, Купата и Суперкупата на Турция, както и да се бориш в Шампионската лига. Той вече ни зарадва достатъчно тук – няма да играе сто години, нека отиде. А и олимпийските игри чукат на вратата.“

Каджевич обобщи, че предстои ключов период за кариерата на състезателя с оглед на най-голямата му цел:

„На мястото на Вилфредо бих взел под внимание фантастичните финансови условия, изискванията на клуба и неговите лични цели. Сезон 2027/28 ще бъде последният преди олимпийските игри. Ако Леон взима или вече е взел решение за бъдещето си, това вероятно е най-важният му клубен избор в контекста на стремежа към олимпийското злато. Турското първенство дава отлична възможност за това, тъй като там физическите натоварвания са значително по-ниски в сравнение с шампионатите в Полша, Италия или Япония – както заради нивото на съперниците, така и заради по-малката наситеност на мачовете.“

przegladsportowy.onet.pl

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Десетилетие съвместна работа: Лубе и фотографът Леонардо Риналдези празнуват юбилей

Десетилетие съвместна работа: Лубе и фотографът Леонардо Риналдези празнуват юбилей

  • 26 окт 2026 | 19:04
  • 618
  • 0
Наследникът на Христо и Димитър Златанов с престижно отличие в Италия

Наследникът на Христо и Димитър Златанов с престижно отличие в Италия

  • 26 окт 2026 | 19:03
  • 1167
  • 0
Фенербахче обърна Еджзаджъбашъ с Ива Дудова в истанбулското дерби

Фенербахче обърна Еджзаджъбашъ с Ива Дудова в истанбулското дерби

  • 26 окт 2026 | 18:07
  • 658
  • 0
Тежък жребий за България за Мондиал 2027 за жени

Тежък жребий за България за Мондиал 2027 за жени

  • 26 окт 2026 | 17:34
  • 6229
  • 4
Рана Верона пречупи Веро Волей Монца след пълен обрат в Суперлигата

Рана Верона пречупи Веро Волей Монца след пълен обрат в Суперлигата

  • 26 окт 2026 | 16:58
  • 761
  • 0
Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg

  • 26 окт 2026 | 16:29
  • 741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Гиздол!"Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

ЦСКА продължава да лети при Гиздол!"Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 21:23
  • 74793
  • 348
Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

  • 26 окт 2026 | 19:55
  • 18663
  • 37
Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

  • 26 окт 2026 | 18:56
  • 23677
  • 41
"Златната топка": Звездите пристигнаха за церемонията

"Златната топка": Звездите пристигнаха за церемонията

  • 26 окт 2026 | 21:21
  • 20811
  • 23
Левски каза как ще компенсира феновете, закупили пакетни билети за ЛЕ

Левски каза как ще компенсира феновете, закупили пакетни билети за ЛЕ

  • 26 окт 2026 | 17:14
  • 19649
  • 31
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 11080
  • 5