Отлична Христина Вучкова с 11 точки (8 блока!), Тулица с втора поредна победа в Русия

Бившата националка Христина Вучкова и нейният Тулица (Тула) записаха втора поредна и общо 4-а победа за сезона в руската Суперлига. Вучкова и компания биха категорично у дома Енисей (Красноярск) с 3:0 (25:14, 25:19, 25:20) в мач от 8-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

Така Тулица се изкачи на 6-о място във временното класиране с 4 победи, 4 загуби и 12 точки до момента. В следващия 9-и кръг Тулица ще гостува на Динамо-Метар (Челябинск). Мачът е в понеделник (23 ноември) от 15,30 часа българско време.

Христина Вучкова с 11 точки, Тулица с драматична загуба от Динамо (Москва)

Христина Вучкова изигра отличен мач за домакините и стана втора по резултатност с 11 точки (8 блока! и 38% ефективност в атака - +6), с колкото завърши и Александра Мамедова (1 блок, 50% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +6) за успеха.

Най-полезна за Тулица бе Екатерина Полякова с 13 точки (7 блока! и 75% ефективност в атака - +11) за победата.

За тима на Енисей Юлия Максимова (35% ефективност в атака) и Елизавета Мазина (2 блока, 31% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +4) завършиха с 11 и 10 точки.

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