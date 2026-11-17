Три отбора продължават без загуба след третия кръг на SESAME Висша лига

Шест срещи се изиграха в третия кръг на SESAME Висша лига. Добруджа 07 (Добрич), Ботев (Луковит) и Миньор (Перник) записаха нови победи и запазиха статута си на непобедени от началото на сезона. Съботата предложи и интересни обрати, като Звездец (Горна Малина) и Раковски 1964 (Севлиево) спечелиха след загубен първи гейм.

Шампионът Добруджа 07 продължи успешния си старт с победа над Софийски университет с 3:0 и дома. Домакините не позволиха на столичния тим да спечели гейм и записаха трети пореден успех в първенството. Така Добруджа остава с пълен актив от три победи. MVP на двубоя стана Явор Генов от домакините.

Раковски 1964 се наложи над ВАСК с 3:1 в Севлиево. Гостите от София спечелиха първия гейм с 25:19, но след това домакините намериха своя ритъм и взеха следващите три части – 25:20, 25:22 и 25:23. MVP отличието беше присъдено на разпределителя Никола Карагьозов от Раковски 1964.

Звездец постигна победа с 3:1 при гостуването си на Черноморец 2008 (Бяла). Домакините започнаха по-добре и спечелиха първия гейм с 25:20. След това обаче гостите от Горна Малина поеха инициативата и обърнаха резултата, печелейки следващите три гейма – 25:23, 25:23 и 25:18. MVP на срещата стана Манол Янев от Звездец.

Миньор записа чиста победа с 3:0 над Изгрев в Перник. Домакините контролираха срещата и не позволиха на съперника да спечели гейм. С този успех перничани продължават без загуба, като имат две победи от два изиграни мача. MVP на мача е Станислав Вълко.

Родопа също се поздрави с успех в три гейма. Тимът от Смолян се наложи с 3:0 над Град в Белоградчик и добави нови три точки към актива си. MVP на двубоя беше Спас Байрев от Родопа.

Ботев (Луковит) затвори кръга с победа с 3:0 над Левски 2005 (Карлово). Домакините спечелиха и трите гейма и записаха втори успех от началото на сезона. Така Ботев също остава без загуба след двата си изиграни мача. MVP на срещата стана Кристиян Киров от Ботев (Луковит).

След третия кръг Добруджа 07 е с три победи от три срещи, а Ботев (Луковит) и Миньор са с по два успеха от два изиграни мача. Така трите отбора все още нямат поражение в първенството.

SESAME Висша лига продължава с нови срещи и нови възможности за промени в класирането. Началото вече очертава няколко отбора с амбиции, но сезонът е дълъг, а всяка следваща събота може да донесе нова интрига.

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