Емилета Рачева със 7 точки за Омичка срещу Динамо-Ак Барс в Русия

Националката Емилета Рачева и нейният Омичка (Омск) допуснаха поредна загуба в руската Суперлига при жените. Въпреки доброто представяне, Рачева и съотборничките й паднаха като гости на шампиона Динамо-Ак Барс (Казан) с 0:3 (15:25, 18:25, 19:25) в среща от 8-ия кръг на първенството.

Омичка остава на последното 14-о място във временното класиране без победа до момента и само две спечелени точки, но и мач по-малко. В следващия 9-и кръг Рачева и компания са домакини на силния тим на Корабелка (Санкт-Петербург). Двубоят е в неделя (22 ноември) от 12,00 часа българско време.

Емилета Рачева най-добра при загуба на Омичка в Русия

Емилета Рачева цял мач и завърши със 7 точки (1 ас и 18% ефективност в атака - -1), с колкото приключи и Ксения Дяченко.

Най-резултатна за Омичка пък беше Виктория Велисевич с 8 точки (2 блока и 67% ефективност в атака - +7).

За тима на Динамо Анна Давискиба (1 блок, 42% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +8) и Брайелин Мартинес (1 блок, 1 ас, 73% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +11) реализираха 14 и 13 точки за победата.

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