Вавринка тренира с Джокович преди последния турнир в кариерата си

Трикратният шампион от Големия шлем Стан Вавринка (Швейцария) проведе тренировка при закрити врата с бившия номер 1 в света Новак Джокович (Сърбия) преди оттеглянето си от тениса след турнира от сериите АТР 500 в Базел през тази седмица.

И за двамата ветерани турнирът в родината на швейцареца има голям залог. Джокович се завръща в Базел за пръв път от 2011 година и ще преследва едно от петте останали места на Финалния турнир на АТР, докато за 41-годишния Вавринка това е последен турнир в кариерата.

Novak Djokovic a Stan Wawrinka 🥹 🗣 "Disfruta el último viaje". https://t.co/aBVjH3SleB — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 26, 2026

Сърбинът, който към момента заема 11-ата позиция в класацията за Финалите в Торино, ще се изправи срещу Юго Умбер (Франция) в първия кръг. Джокович е на 319 точки зад Рафаел Ходар (Испания), който заема последното място, даващо право на участие в надпреварата на осемте най-добри през сезона след три седмици.

Стан Вавринка ще играе в Базел за 19-и и последен път, а негов съперник в първия кръг ще бъде осмият поставен Иржи Лехечка (Чехия).

снимки: ATP Tour

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