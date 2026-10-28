Фенербахче преклони глава пред Валенсия, ето какво още се случи в Евролигата във вторник вечер

Шест мача от осмия кръг на Евролигата се изиграха тази вечер.

В най-ранната среща за деня Париж постигна втора победа за сезона в Евролигата, след като надви като гост Дубай с 99:93.

Френският тим изигра силна втора четвърт, която спечели с 31:22, а в последната четвърт така и не загуби водачеството си в резултата, за да се поздрави с победата.

Надир Ифи и Джаред Роудън се отличиха с по 20 точки за парижани. Дуейн Бейкън и Мфионду Кабенгеле изиграха силни мачове за Дубай, като и двамата постигнаха дабъл-дабъл. Бейкън - 24 точки и 10 борби, а Кабенгеле - 22 точки и 13 овладени под коша топки. Усилията им обаче не бяха достатъчни за домакините.

Барселона надви като гост Байерн Мюнхен за петата си победа от началото на сезона в турнира.

Барса и Гибсън с пета победа в Евролигата, пречупиха Байерн

Цървена звезда продължава подема си, като изтри неприятното чувство от драматичното поражение от Партизан в дербито на Белград в Евролигата с категорична победа у дома над Макаби Тел Авив.

Цървена звезда се разправи с Макаби след убийствена първа четвърт

Панатинайкос срещна яростна съпротива, но все пак надделя в гръцката столица над Олимпия Милано с 80:75. По този начин воденият от Желко Обрадович тим продължи победния си ход и е вече със 7 победи и 1 загуба еднолично на върха. Олимпия Милано пък е на другия полюс, заемайки последната 20-а позиция с едва една победа и вече седем загуби.

Завърналият се наскоро в игра за ПАО Кендрик Нън бе над всички с 20 точки и 6 асистенции, а Матиа Лесор направи впечатляващ дабъл-дабъл с 13 точки и 11 борби за гръцкия гранд. За италианския тим с 15 точки най-резултатен бе Девон Хол, който взе и 5 борби.

Валенсия пък срази Фенербахче като домакин и се изкачи на втората позиция в класирането.

Валенсия срази Фенербахче и се настани на второто място

Убедителна победа постигна тази вечер Реал Мадрид. В изцяло испански сблъсък "лос бланкос" надиграха като гости Баскония със 104:86.

Мадридчани взеха първата четвърт с 30:19 и контролираха развоя на срещата, записвайки пета поредна победа в турнира, след като стартираха с три последователни поражения. Баскония пък е на последното 20-о място с баланс 1-7.

Шестима играчи на Реал завършиха мача с двуцифрен брой точки, като с 19 точки, 6 асистенции и 4 борби се отличи Тео Маледон. 14 точки реализира срещу бившия си тим Тимоте Луваву-Кабаро, а дабъл-дабъл с 10 точки и 12 борби оформи Валтер Таварес. За Баскония по 17 точки отбелязаха Ей Джей Лоусън и Коби Симънс.

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