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Барса и Гибсън с пета победа в Евролигата, пречупиха Байерн

  • 27 окт 2026 | 23:17
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Барса и Гибсън с пета победа в Евролигата, пречупиха Байерн

Барселона надви Байерн Мюнхен като гост с 88:84 в среща от осмия кръг на Евролигата.

Българският национал в редиците на каталунците Умоджа Гибсън записа 7 точки за 7 минути игра, добавяйки 2 борби и 2 асистенции. Той бе 1/1 за две точки, 1/2 в стрелбата за три и 2/2 от линията за наказателни удари.

Кевин Пънтър бе най-резултатен за "лос кулес" с 23 точки, а по 12 отбелязаха Тайрийз Мартин и Джош Нибо, който хвана и 9 борби.

За баварците по 17 точки реализираха Рокас Йокубайтис и Майлс Норис, като литовският гард се отличи още със 7 асистенции и 3 откраднати топки.

За Барса това бе пета победа, като тимът остава с 3 загуби. Байерн е с баланс 2-6 към момента.

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