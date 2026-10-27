Цървена звезда се разправи с Макаби след убийствена първа четвърт

Цървена звезда се разправи в Белград с Макаби Тел Авив, надигравайки израелския тим със 100:78 в мач от осмия кръг на Евролигата.

Още на полувремето мачът изглеждаше решен. Домакините водеха в резултата с 55:30 и Макаби трябваше да се надява на обрат в стил Олимпиакос срещу Валенсия през вторите 20 минути, но дори не бяха близо до такъв.

Всъщност още в първата четвърт стана ясно, че гостите са изправени пред непосилна задача - 34:15 за Звезда.

Тайсън Картър реализира 24 точки за сръбския гранд, с 21 се отчете Джаред Бътлър, а 18 добави Джордан Нвора. Крис Джоунс пък бе близо до дабъл-дабъл с 8 точки и 9 асистенции.

19 точки за гостите отбеляза Джими Кларк, а 13 вкара Роман Соркин.

Сръбският гранд е вече с 5 победи и 3 загуби за сезона в Евролигата, докато Макаби претърпя шесто поражение и остава с два успеха.

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Снимки: Imago