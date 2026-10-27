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Валенсия срази Фенербахче и се настани на второто място

  • 27 окт 2026 | 23:46
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Валенсия срази Фенербахче и се настани на второто място

Валенсия нанесе второ поражение от началото на сезона в турнира на Фенербахче. Шампионът на Испания надделя над турския гранд с 86:78 у дома.

Ти Джей Шортс направи силен мач за "портокалите" с 23 точки, 3 асистенции и 2 борби, а по 16 точки добавиха Камерън Тейлър и Армони Брукс. С дабъл-дабъл пък пофлиртува Нийл Сако - 9 точки и 10 борби.

За гостите Уейд Болдуин остави срещу името си 19 точки, 3 борби и 3 асистенции, Шавон Шийлдс се отчете с 18 точки и 8 борби, а 15 точки добави ветеранът Уил Клайбърн.

Домакините взеха първата четвърт с 19:9 и имаха 11 точки преднина на полувремето, а през вторите 20 минути успяха да задържат аванса си и показаха отново, че амбициите им ще бъдат поне да повторят страхотния си сезон 2025/26.

Валенсия временно се изкачи на втората позиция в подреждането с 6 победи и 2 поражения, а със същия баланс на трето място е Фенербахче.

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Снимки: Imago

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