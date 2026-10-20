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След 76 години ЦСКА отново открива "Армията" срещу Славия

  • 20 окт 2026 | 10:25
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

ЦСКА ще открие новия стадион "Българска армия" срещу Славия на 31 октомври, събота. Любопитно е, че преди 76 години "червените" играят първия си мач на "Армията" също срещу "белите" - тогава двата отбора носят имената Народна войска и Строител. Това се случва на 16 март 1950 г. в среща от първенството, пишат колегите от "Мач Телеграф".

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В първите месеци след основаването си през 1948 г. ЦСКА домакинства на стадион "Юнак", като през 1949-а е решено, че следващият сезон ще се проведе във формат "пролет-есен". Така през март 1950-а се пада първото домакинство на "армейците" за новата кампания в Парка на свободата.

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Срещата със Славия завършва 0:0, като след почивката "червените" са с човек по-малко, след като съдията отстранява за груба игра дясното крило Димитър Миланов - Пижо, който е сред легендарните голмайстори на ЦСКА и първият българин, отбелязал попадение на "Уембли" - срещу олимпийския отбор на Великобритания.

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