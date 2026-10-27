БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

На свое заседание, проведено на 27 октомври 2026 г., Лицензионната комисия към Българския футболен съюз взе решение, с което допуска „ПФК ЦСКА“ АД да провежда домакинските си срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 на стадион „Българска армия“, „Борисова градина“, бул. „Драган Цанков“ № 3, гр. София.

ЦСКА обяви цените на билетите за новата "Армия", ето какво трябва да направят феновете

В рамките на заседанието бяха разгледани всички представени документи и доклади, относими към оценката на инфраструктурното съответствие на стадион „Българска армия“, включително доклада на Комисията по стадионите към БФС, както и заповедта/разрешението за ползване на стадиона, издадено от областния управител на област София-град.

ЦСКА продължава да лети при Гиздол! "Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

След извършения преглед и на основание представената документация Комисията прие, че стадион „Българска армия“, гр. София, изпълнява всички инфраструктурни критерии за провеждане на срещи от Първа професионална футболна лига и международни мачове.



Лицензионната комисия към БФС приветства възможността ПФК ЦСКА да посреща своите съперници на традиционния си стадион и пожелава на клуба успешни изяви и много победи на неговия обновен футболен дом.

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

Комисията изразява надежда, че в близко бъдеще ще има повече подобни положителни решения, които допринасят за развитието на футболната инфраструктура и за създаването на по-добри условия за провеждане на футболни срещи в България.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google