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БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

  • 20 окт 2026 | 12:44
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Представители от Лицензионната комисия към БФС са били вчера на “Българска армия” да инспектират съоръжението. Това призна пред Sportal.bg лицензионният мениджър към футболния съюз Георги Лалев.

“Да, информацията ви е вярна. Бяхме вчера на “Армията”. Дай боже всекиму такова съоръжение. Отговаря на всички критерии, даже ги надвишава.

Кога ще бъде официално лицензирано? Не мога да ви кажа точна дата. Чакаме още документи от ЦСКА. Когато ни ги представят, ще се събере лицензионната комисия и ще издаде необходимия лиценз. ЦСКА преценява кога да ни ги даде”, каза Георги Лалев.

Дали има шанс “червените” да домакинстват на новия стадион още срещу Лудогорец на 26 октомври. “Не мисля, че е възможно. Няма технологично време. Нямаме официална информация кога ще е първият мач на “Българска армия”. ЦСКА не ни е уведомил. И ние четем, че ще е срещу Славия, но трябва да ни изпратят някои документи. Нека оставим ЦСКА да е с привилегията да обяви пъвия официален мач. Стадионът наистина е много добър и това е изключително положителна новина за българския футбол”, каза лицензионният мениджър.

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