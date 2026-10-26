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ЦСКА се изправя срещу Лудогорец в последния мач преди голямото завръщане на "Българска армия" - на живо от стадион "Васил Левски"
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ЦСКА обяви цените на билетите за новата "Армия", ето какво трябва да направят феновете

  • 26 окт 2026 | 17:58
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От утре (27 октомври) стартира продажбата на билети за първото домакинство на ЦСКА на стадион "Българска армия" след реконструкцията. Двубоят срещу Славия от 14-ия кръг на efbet Лига ще се играе на 31 октомври (събота) от 19:30 ч. Билети за мача ще могат да закупят притежателите на фен карти на ЦСКА.

В утрешния ден (27 октомври) онлайн продажбата ще е активна само за притежателите на абонаментни карти на ЦСКА за миналия сезон (2025/2026 г.), а останалите билети ще бъдат пуснати в свободна продажба на 28 октомври (сряда).

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври
Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А
- Ниво „Silver“ - 125 евро
- Ниво „Bronze“ с включен кетъринг (вход A1) – 50 евро
- Ниво „Bronze“ (вход A5) – 30 евро
• Сектор В – 20 евро
• Сектор Г – 12 евро
• Сектор Б – 15 евро
• Сектор Б (гости) – 12 евро

"Стъпките за покупка на онлайн билет са следните (за улеснение вижте и приложеното видео):

1. Влезте в портала за продажба на билети на ЦСКА - tickets.cska.bg, който ще е активен от утре (27 октомври);

2. Регистрирайте се – можете да влезете с профила си от клубното приложение MyCSKA или да създадете нов профил, ако нямате такъв;

3. Изберете събитието „ЦСКА – Славия“;

4. Изберете сектор и място по желание от интерактивната карта на стадиона;

5. Натиснете бутона „Продължи“, за да влезете във вашата кошница;

6. В полето „FAN ID“ въведете номера под вашето име от фен картата;

7. В полето „CARD ID“ въведете номера от долния ляв ъгъл на фен картата;

8. Изберете желания от вас билет от секцията „Тип билет“;

9. Потвърдете съгласие с общите условия;

10. Натиснете бутона „ПЛАТИ“ и въведете данните от вашата дебитна/кредитна карта.

Михаил Александров: Искаме феновете да усетят европейско изживяване на "Българска армия"
Михаил Александров: Искаме феновете да усетят европейско изживяване на "Българска армия"

Картодържателите от сезон 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟔 г. трябва да направят следните допълнителни стъпки след стъпка 7, за да се възползват от предимството си в утрешния ден:

1. Сканирайте QR-кода на вашата абонаментна карта (имате възможност да го направите и през приложението MyCSKA);

2. Отворете получения линк и копирайте 24-цифровия код;

3. Поставете кода в полето „Номер на абон. карта“.

След успешно финализиране на покупката, ще получите потвърждение на посочения от вас имейл адрес.

Билетът автоматично ще бъде генериран във вашата фен карта, само с която ще можете да влезете на стадиона. Фен картата дава възможност за закупуване на 1 билет, като един потребител може да закупи билети за повече хора при въвеждане на номерата на техните фен карти.

Билетите за гостуващия сектор на ст. „Българска армия“ ще бъдат разпространявани от Славия. В гостуващия сектор няма да бъдат допускани привърженици на ЦСКА", написаха от Борисовата градина.

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