Рали „Дакар“ с нови дати, отива в Португалия и Мароко?

След официалното съобщение, че рали „Дакар“ през 2027 година няма да се проведе на територията на Саудитска Арабия, източници на Dirtfish потвърдиха новия маршрут на легендарната надпревара. Състезанието ще стартира от Португалия и ще продължи през Мароко, като началото е насрочено за втората седмица на януари.

Организаторите от „Амори Спорт Организасион“ (А.С.О.) обявиха в неделя, че оттеглянето от Саудитска Арабия е еднократно решение. От А.С.О. и Международната автомобилна федерация (ФИА) уточниха, че промяната се налага заради „последните събития в региона“.

📣 OFFICIAL STATEMENT 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮: 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟴 𝗳𝗼𝗿 𝗶𝘁𝘀 𝟱𝟬𝘁𝗵 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 🇸🇦 Amaury Sport Organisation (A.S.O.) and Saudi Motorsport Company (SMC) have jointly decided that Dakar Saudi Arabia 2027, scheduled from 1 to 15 January 2027, will not be held in the Kingdom, following recent developments in the region. This decision is exceptional and one-off and was taken in close coordination with the Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), and with the support of the FIA and the FIM. 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗴𝗼 𝗮𝗵𝗲𝗮𝗱. 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗔.𝗦.𝗢. 𝗧𝗵𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝘆𝘀. 𝗔.𝗦.𝗢. 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀, 𝘁𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟴, 𝗮 𝗹𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗿𝗸 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝟱𝟬𝘁𝗵 𝗿𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆. Both organisations are already working together to make this milestone an exceptional moment for the Dakar and for the Kingdom, with a shared commitment to once again deliver an iconic and world-class event to the highest of standards. Since 2020, Saudi Arabia has hosted seven consecutive editions of Dakar, welcoming competitors from around the world on routes that showcased the Kingdom’s remarkable geographical diversity. These editions have made Saudi Arabia an integral part of the Dakar community and established a strong, long-term strategic partnership between A.S.O., SMC and SAMF. All three organisations reaffirm their commitment to continuing their cooperation, developing motorsport in the Kingdom and delivering outstanding experiences for competitors, teams and fans. 🔜 #Dakar2027 — DAKAR RALLY (@dakar) October 25, 2026

Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия

Източник, близък до организаторите, обясни какви са предизвикателствата при организирането на офроуд маратона:

„Ситуацията беше изключително сложна. За А.С.О. беше много трудно хем да поддържа плана за маршрут в Саудитска Арабия, като знаят, че възможностите за това намаляват предвид новините от региона. Бяха проведени разговори с отборите и всички заинтересовани страни, за да се разберат техните нагласи. За организаторите бе немислимо да отменят надпреварата – тя е като световно първенство за офроуд състезанията, макар и притесненията да бяха от различно естество.

Рали „Дакар“ се връща в Африка през януари

По време на кръга от Световния рали-рейд шампионат в Мароко екипът работи усилено по маршрут, подходящ за състезанието. Сега вече е ясно – тръгва се от Португалия и се отива в Африка. Това наподобява класическото трасе, но се ограничава само до територията на Мароко. Постигнатото от А.С.О. е невероятно – практически те успяха да подготвят две паралелни трасета за кратко време.“

Според информацията на Dirtfish, ревизираният график предвижда състезанието да се проведе между 9 и 22 януари, което осигурява на организаторите допълнителна седмица за финални приготовления.

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От А.С.О. заявиха, че пълните подробности за новия маршрут ще бъдат представени в близките дни. Плановете остават ралито да се завърне в Саудитска Арабия за юбилейното 50-о издание през 2028 година.

Изборът на Португалия за стартова точка затваря историческия кръг за надпреварата в Европа. През 2008 година състезанието беше отменено само ден преди началото му в Лисабон поради съображения за сигурност в Мавритания. Още на следващата година събитието беше преместено в Южна Америка, където остана до 2019 година, преди Саудитска Арабия да поеме домакинството през 2020 година.

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🚛 Giants fighting in the dunes. #Dakar2026 #DakarInSaudi https://t.co/7XQHRA9Zdk — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2026

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Снимки: Gettyimages