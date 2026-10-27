Рали „Дакар“ с нови дати, отива в Португалия и Мароко?

След официалното съобщение, че рали „Дакар“ през 2027 година няма да се проведе на територията на Саудитска Арабия, източници на Dirtfish потвърдиха новия маршрут на легендарната надпревара. Състезанието ще стартира от Португалия и ще продължи през Мароко, като началото е насрочено за втората седмица на януари.
Организаторите от „Амори Спорт Организасион“ (А.С.О.) обявиха в неделя, че оттеглянето от Саудитска Арабия е еднократно решение. От А.С.О. и Международната автомобилна федерация (ФИА) уточниха, че промяната се налага заради „последните събития в региона“.
Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия
Източник, близък до организаторите, обясни какви са предизвикателствата при организирането на офроуд маратона:
„Ситуацията беше изключително сложна. За А.С.О. беше много трудно хем да поддържа плана за маршрут в Саудитска Арабия, като знаят, че възможностите за това намаляват предвид новините от региона. Бяха проведени разговори с отборите и всички заинтересовани страни, за да се разберат техните нагласи. За организаторите бе немислимо да отменят надпреварата – тя е като световно първенство за офроуд състезанията, макар и притесненията да бяха от различно естество.
Рали „Дакар“ се връща в Африка през януари
По време на кръга от Световния рали-рейд шампионат в Мароко екипът работи усилено по маршрут, подходящ за състезанието. Сега вече е ясно – тръгва се от Португалия и се отива в Африка. Това наподобява класическото трасе, но се ограничава само до територията на Мароко. Постигнатото от А.С.О. е невероятно – практически те успяха да подготвят две паралелни трасета за кратко време.“
Според информацията на Dirtfish, ревизираният график предвижда състезанието да се проведе между 9 и 22 януари, което осигурява на организаторите допълнителна седмица за финални приготовления.
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От А.С.О. заявиха, че пълните подробности за новия маршрут ще бъдат представени в близките дни. Плановете остават ралито да се завърне в Саудитска Арабия за юбилейното 50-о издание през 2028 година.
Изборът на Португалия за стартова точка затваря историческия кръг за надпреварата в Европа. През 2008 година състезанието беше отменено само ден преди началото му в Лисабон поради съображения за сигурност в Мавритания. Още на следващата година събитието беше преместено в Южна Америка, където остана до 2019 година, преди Саудитска Арабия да поеме домакинството през 2020 година.
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Снимки: Gettyimages