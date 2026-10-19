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Рали „Дакар“ се връща в Африка през януари

  • 19 окт 2026 | 21:18
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Рали „Дакар“ се връща в Африка през януари

Заради войната в Близкия изток и ударите на хутите срещу летищата в Саудитска Арабия рали „Дакар“ ще напусне страната и ще се завърне в Африка.

Тази информация се появи днес и тепърва предстои да бъде потвърдена от организаторите на най-голямата офроуд надпревара в света.

Все още не се знае дали ще има рали „Дакар 2027“
Все още не се знае дали ще има рали „Дакар 2027“

Състезанието ще запази формата си - пролог и 12 етапа с над 4000 състезателни километра. Очаква се, че срокът за заявки ще бъде изместен до 16 ноември.

Тепърва обаче ще се разбере дали от Саудитска Арабия ще разрешат използването на името "Дакар", ако ралито се премести в Мароко, както се очаква да стане. Арабите имат 5-годишен договор за домакинство на състезанието, който е активен.

Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"
Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

Ралито ще стартира в Европа на 9 януари, след това участниците ще бъдат прехвърлени с ферибот в Африка и от 10 януари стартират състезателните етапи. Финалът ще е на 22 януари.

Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“
Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“

Маршрутът предстои да бъде потвърден и се очаква да бъде обявен официално в началото на следващата седмица.

Рали „Дакар“ напусна Африка, след като през 2008 година състезанието не се проведе заради заплахата от терористични атаки в Мавритания. Между 2009 и 2019 година състезанието се провеждаше в Южна Америка и от 2020 се премести изцяло в Саудитска Арабия.

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Снимки: Gettyimages

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