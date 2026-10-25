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Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия

  • 25 окт 2026 | 16:34
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Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия

Рали „Дакар“ през 2027 година няма да се проведе в Саудитска Арабия, както беше планирано първоначално. Организаторите от „Амори Спорт Организейшън“ (АСО) и „Сауди Моторспорт Къмпани“ (СМК) потвърдиха, че надпреварата ще бъде преместена в друг регион.

В съвместно изявление, разпространено в неделя, АСО и СМК посочват, че настоящата геополитическа обстановка в Близкия изток прави невъзможно организирането на събитието на територията на Саудитска Арабия, където най-тежкото офроуд състезание в света се провеждаше без прекъсване от 2020 година насам.

Рали „Дакар“ се връща в Африка през януари
Рали „Дакар“ се връща в Африка през януари

Въпреки промяната в локацията, 49-ото издание на рали „Дакар“ ще се състои по график между 1 и 15 януари, а новият маршрут ще бъде обявен официално в следващите дни. Очаква се маратонът да се насочи към Мароко, с което надпреварата ще се завърне към своите исторически корени в Африка. Организаторите също така обмислят възможността прологът да стартира в Португалия или Испания, преди керванът да прекоси морето Алборан.

„Амори Спорт Организейшън“ (АСО) и „Сауди Моторспорт Къмпани“ (СМК) взеха съвместно решение рали „Дакар Саудитска Арабия 2027“, насрочено за периода 1–15 януари 2027 година, да не се провежда в Кралството поради последните събития в региона. Това решение е извънредно и еднократно, взето в тясна координация със Саудитската федерация по автомобилизъм и мотоциклетизъм (САМФ) и с пълната подкрепа на ФИА и ФИМ. „Дакар 2027“ ще се състои на друга територия и ще бъде организиран изцяло от АСО. Новата локация ще бъде обявена отделно в идните дни. АСО поддържа пряк контакт със състезателите, отборите и партньорите, за да ги подпомогне в този преходен период.“

Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“
Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“

Организаторите изрично подчертаха, че преместването е компромисен ход само за предстоящата кампания. Плановете предвиждат „Дакар“ да се завърне в Саудитска Арабия през 2028 година за юбилея по случай 50-ото издание на легендарния маратон.

Дебютът на емблематичната надпревара е през 1978 година с трасе от Париж до столицата на Сенегал – Дакар. Африканският континент остана дом на състезанието в продължение на десетилетия, преди ралито да бъде преместено в Южна Америка през 2009 година. Едва през 2020 година керванът се прехвърли в обширните пустини на Саудитска Арабия, макар първоначалните планове да включваха и разширяване към съседни държави в региона.

Все още не се знае дали ще има рали „Дакар 2027“
Все още не се знае дали ще има рали „Дакар 2027“

„Саудитска Арабия ще приеме „Дакар 2028“ – историческо издание, което ще отбележи 50-ия старт на ралито. Двете организации вече работят съвместно, за да превърнат този юбилей в забележителен момент за „Дакар“ и за Кралството, с общия ангажимент отново да предложат емблематично събитие от световна класа на най-високо ниво.“

Редица моторспорт събития в Близкия изток бяха отложени или изцяло отменени след ескалацията на военния конфликт в региона в края на февруари. Докато Формула 1 и MotoGP продължават по план програмите си в региона – включително стартовете в Катар и финала на сезона във Формула 1 в Абу Даби – обстановката в Саудитска Арабия се усложни значително след атаки на подкрепяните от Иран хути по ключови обекти в страната, включително летището в Рияд през този месец.

Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?
Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?

Новата ера Gen4 във Формула Е също трябва да стартира в Саудитска Арабия, като уличната писта в Джеда е определена за домакин на откриващия кръг от сезон 2026–2027 на 18 и 19 декември.

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Снимки: Gettyimages

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