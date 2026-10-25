Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия

Рали „Дакар“ през 2027 година няма да се проведе в Саудитска Арабия, както беше планирано първоначално. Организаторите от „Амори Спорт Организейшън“ (АСО) и „Сауди Моторспорт Къмпани“ (СМК) потвърдиха, че надпреварата ще бъде преместена в друг регион.

В съвместно изявление, разпространено в неделя, АСО и СМК посочват, че настоящата геополитическа обстановка в Близкия изток прави невъзможно организирането на събитието на територията на Саудитска Арабия, където най-тежкото офроуд състезание в света се провеждаше без прекъсване от 2020 година насам.

📣 OFFICIAL STATEMENT 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮: 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟴 𝗳𝗼𝗿 𝗶𝘁𝘀 𝟱𝟬𝘁𝗵 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 🇸🇦 Amaury Sport Organisation (A.S.O.) and Saudi Motorsport Company (SMC) have jointly decided that Dakar Saudi Arabia 2027, scheduled from 1 to 15 January 2027, will not be held in the Kingdom, following recent developments in the region. This decision is exceptional and one-off and was taken in close coordination with the Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), and with the support of the FIA and the FIM. 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗴𝗼 𝗮𝗵𝗲𝗮𝗱. 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗔.𝗦.𝗢. 𝗧𝗵𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝘆𝘀. 𝗔.𝗦.𝗢. 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀, 𝘁𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟴, 𝗮 𝗹𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗿𝗸 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝟱𝟬𝘁𝗵 𝗿𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆. Both organisations are already working together to make this milestone an exceptional moment for the Dakar and for the Kingdom, with a shared commitment to once again deliver an iconic and world-class event to the highest of standards. Since 2020, Saudi Arabia has hosted seven consecutive editions of Dakar, welcoming competitors from around the world on routes that showcased the Kingdom’s remarkable geographical diversity. These editions have made Saudi Arabia an integral part of the Dakar community and established a strong, long-term strategic partnership between A.S.O., SMC and SAMF. All three organisations reaffirm their commitment to continuing their cooperation, developing motorsport in the Kingdom and delivering outstanding experiences for competitors, teams and fans. 🔜 #Dakar2027 — DAKAR RALLY (@dakar) October 25, 2026

Рали „Дакар“ се връща в Африка през януари

Въпреки промяната в локацията, 49-ото издание на рали „Дакар“ ще се състои по график между 1 и 15 януари, а новият маршрут ще бъде обявен официално в следващите дни. Очаква се маратонът да се насочи към Мароко, с което надпреварата ще се завърне към своите исторически корени в Африка. Организаторите също така обмислят възможността прологът да стартира в Португалия или Испания, преди керванът да прекоси морето Алборан.

„Амори Спорт Организейшън“ (АСО) и „Сауди Моторспорт Къмпани“ (СМК) взеха съвместно решение рали „Дакар Саудитска Арабия 2027“, насрочено за периода 1–15 януари 2027 година, да не се провежда в Кралството поради последните събития в региона. Това решение е извънредно и еднократно, взето в тясна координация със Саудитската федерация по автомобилизъм и мотоциклетизъм (САМФ) и с пълната подкрепа на ФИА и ФИМ. „Дакар 2027“ ще се състои на друга територия и ще бъде организиран изцяло от АСО. Новата локация ще бъде обявена отделно в идните дни. АСО поддържа пряк контакт със състезателите, отборите и партньорите, за да ги подпомогне в този преходен период.“

Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“

Организаторите изрично подчертаха, че преместването е компромисен ход само за предстоящата кампания. Плановете предвиждат „Дакар“ да се завърне в Саудитска Арабия през 2028 година за юбилея по случай 50-ото издание на легендарния маратон.

Дебютът на емблематичната надпревара е през 1978 година с трасе от Париж до столицата на Сенегал – Дакар. Африканският континент остана дом на състезанието в продължение на десетилетия, преди ралито да бъде преместено в Южна Америка през 2009 година. Едва през 2020 година керванът се прехвърли в обширните пустини на Саудитска Арабия, макар първоначалните планове да включваха и разширяване към съседни държави в региона.

Все още не се знае дали ще има рали „Дакар 2027“

„Саудитска Арабия ще приеме „Дакар 2028“ – историческо издание, което ще отбележи 50-ия старт на ралито. Двете организации вече работят съвместно, за да превърнат този юбилей в забележителен момент за „Дакар“ и за Кралството, с общия ангажимент отново да предложат емблематично събитие от световна класа на най-високо ниво.“

Редица моторспорт събития в Близкия изток бяха отложени или изцяло отменени след ескалацията на военния конфликт в региона в края на февруари. Докато Формула 1 и MotoGP продължават по план програмите си в региона – включително стартовете в Катар и финала на сезона във Формула 1 в Абу Даби – обстановката в Саудитска Арабия се усложни значително след атаки на подкрепяните от Иран хути по ключови обекти в страната, включително летището в Рияд през този месец.

Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?

Новата ера Gen4 във Формула Е също трябва да стартира в Саудитска Арабия, като уличната писта в Джеда е определена за домакин на откриващия кръг от сезон 2026–2027 на 18 и 19 декември.

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Снимки: Gettyimages