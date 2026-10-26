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Звездата на Атлетик: Отказах на Барселона, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук

  • 26 окт 2026 | 19:08
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Звездата на Атлетик: Отказах на Барселона, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук

Звездата на Атлетик Билбао Нико Уилямс внесе яснота след полемиката, в която се забърка в началото на месеца. Крилото увери, че неволно е споделило публикация на фен на тима, в която се заявява, че испанският национал е трябвало да напусне “Сан Мамес”, тъй като привържениците на “лъвовете” били неблагодарни към него.

Агентът на Нико Уилямс разкри защо крилото не премина в Барселона
Агентът на Нико Уилямс разкри защо крилото не премина в Барселона

“Всички ме познават и стоящият до мен човек (клубното пресаташе - б.р.) знае колко съм разсеян. Влязох в Туитър и без да искам споделих публикацията. След това си легнах за следобедна дрямка. Когато се събудих, брат ми (Иняки Уилямс - б.р.) ми се обади и ми каза: “Не виждаш ли какво се случва?” Обадиха ми се и хората, които ми поддържат акаунтите в социалните мрежи. Аз пък се побърках, представете си. Лягам си за сиеста и става голяма бъркотия. Това обаче е реалността. Аз съм разсеяно момче като всеки друг. Не съм перфектен, но мисля, че не се поддавам на провокации и такива неща. Достатъчно умен съм и знам, че хората в социалните мрежи търсят именно това. Заставам зад думите си. Тук хората ме подкрепят и ми дават доста обич, не мога да кажа нищо повече”, обясни Уилямс на своя пресконференция след победата с 4:0 над Хетафе.

Той също така призна, че е отказал на редица европейски грандове, за да продължи да носи екипа на Атлетик. “Аз съм на мястото, на което искам да бъда. Никога не съм се съмнявал да остана тук. Имал съм безброй оферти и съм можел да си тръгна, но съм показвал ясно, че искам да бъда тук. Отказах на Барса, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук. Моето намерение да остана в Атлетик не бива да се подлага на съмнение”, добави 24-годишният играч.

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Снимки: Gettyimages

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