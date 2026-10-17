"Местайя" продължава да чака победа

Валенсия остана в зоната на изпадащите в Ла Лига след нулево равенство срещу Атлетик Билбао на "Местайя". Това беше пети домакински мач на "прилепите" и те още нямат победа на своя стадион.

От началото на сезона съставът, воден от Хавиер Агире, спечели единствено визитата си на Алавес (1:0) и с 6 точки се намира на незавидната 19-а позиция, изпреварвайки единствено Малага. Атлетик Билбао също не впечатли и дори трябва да се радва на равенството, защото през второто полувреме по-чистите положения бяха пред Унай Симон.

Първата част не предложи почти нищо интересно. Гостите от Билбао владееха повече топката и отправиха единствения точен изстрел, но намесата на Столе Димитриевски попречи на Иняки Уилямс да открие резултата.

След почивката Валенсия повиши агресията си във всички зони на терена и започна да създава проблеми на Атлетик. В 51-вата минута Арно Данжума шутира неточно от удобна позиция, а в 58-ата играч на гостите блокира опасен изстрел на появилия се от пейката Давид Оторби.

Най-добрият шанс за "лос че" дойде в 70-ата минута. Тогава хубава комбинация изведе Хави Гера отляво в наказателното поле, но Унай Симон реагира блестящо и предотврати сигурен гол. Домакините продължиха да са по-настоятелни, но така и не съумяха да стигнат до попадение.

За Атлетик Билбао това беше трето поредно равенство. Отборът заема 9-о място в подреждането с 9 точки.

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Снимки: Gettyimages