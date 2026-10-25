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Атлетик Билбао сложи край на серията без победа и се разправи с Хетафе

  • 25 окт 2026 | 17:05
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Атлетик Билбао сложи край на серията без победа и се разправи с Хетафе

Атлетик Билбао постигна категорична победа и разби с 4:0 гостуващия Хетафе в мач от 10-ия кръг на Ла Лига. Двата отбора бяха съседи в класирането преди изиграването на двубоя, но баските не оставиха никакво съмнение в превъзходството си и с по два гола в двете полувреме си гарантираха убедителния успех. Любопитното е, че три от попаденията паднаха след статични положения.

Така Атлетик Билбао сложи край на негативната серия от 4 поредни мача без успех и вече е с 12 точки, като заема временното 8-о място в класирането. Хетафе пък преживя ново тежко поражение след погрома с 2:5 от Лугано през седмицата в Лигата на конференциите и се намират непосредствено над зоната на изпадащите с три поражения в последните пет двубоя и 9 точки.

Домакините започнаха по-добре и можеха да открият в 10-ата минута след добро индивидуално изпълнение на Нико Уилямс, но ударът му мина с малко встрани. Седем минути по-късно по-добрата игра на баските се отплати с попадение. Алекс Беренгер изпълни остро пряк свободен удар, а стражът на Хетафе Давид Сория не реагира по най-добрия начин и топката влетя в мрежата му след рикошет в крака на бранител на гостите - 1:0 за Атлетик Билбао. Играчът на “лъвовете” посвети гола си на тежко контузения си съотборник Горка Гурусета, който е аут до края на сезона заради тежка травма.

В 36-ата минута минута домакините удвоиха аванса си. След чудесна контраатака голмайсторът Беренгер се отличи и с асистенция, след като изведе капитана Иняки Уилямс, който напредна и очи в очи със Сория не сгреши - 2:0 за баските.

Интригата в срещата окончателно в 70-ата минута, когато след корнер и игра с глава на Айтор Паредес, бранителят на Хетафе Жан-Ив Валу отклони топката в собствената си врата за 3:0 за Атлетик, като попадението все пак бе записано на играча на баските. До края нещата за мадридския тим се влошиха допълнително, след като Марио Мартин получи директен червен картон за грубо нарушение в 86-ата минута. Две минути след това пък левият бек на Атлетик Юри Берчиче също разписа от пряк свободен удар за крайното 4:0.

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Снимки: Gettyimages

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