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Агентът на Нико Уилямс разкри защо крилото не премина в Барселона

  • 16 окт 2026 | 10:08
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Агентът на Нико Уилямс разкри защо крилото не премина в Барселона

Мениджърът на Нико Уилямс – Феликс Таинта, внесе яснота около сагата с бъдещето на испанския национал и причините, поради които той предпочете да удължи договора си с Атлетик Билбао до 2035 година, вместо да подпише с Барселона. В подкаста „Лос Фуланос“ агентът призна, че каталунците не са успели да дадат категорични гаранции за картотекирането на играча през лятото на 2025 година.

„Водехме преговори с Барселона и Атлетик, разбира се, беше информиран за всичко, въпреки че в Билбао бяха недоволни от подхода на каталунците. В хода на разговорите стигнахме до момент, в който стана ясно, че Нико не може да рискува да остане извън игра. Нико е като болид от Формула 1 и когато отивам при теб, твоите проблеми не трябва да стават мои. Обясних го ясно на Барселона“, разказа Таинта.

„Решихме, че без твърди гаранции не можем да поемем риск Нико да отиде там и да не играе. Той е професионалист и трябва да си върши работата, независимо дали предстои световно първенство, или не. Когато отиваш някъде да работиш, трябва да си сигурен, че проблемите на клуба няма да ти повлияят. След като нямаше сигурност, беше напълно нормално да променим решението си“, допълни импресариото относно преподписването с баските.

Барселона направи опит да привлече европейския шампион още през лятото на 2024 година, но не беше единственият кандидат за подписа му.

„Всички знаят за интереса на Барса след европейското първенство през 2024 година. Освен тях го искаха Арсенал, Байерн, Ливърпул, ПСЖ... Почти всеки голям клуб проявяваше интерес, а никак не е лесно футболист да откаже на такива отбори“, сподели агентът.

Таинта припомни и лоялността на нападателя към „лъвовете“ в края на 2023 година: „През декември 2023 година преподписахме за три години, въпреки че малко след това той можеше да стане свободен агент. Представете си какви оферти и финансови бонуси щеше да получи след Евро 2024, ако беше свободен. Можехме да си тръгнем без трансферна сума и с огромен бонус при подписване, но не го направихме. Момчето остана вярно на Атлетик.“

Въпреки че е имал амбиция да смени обстановката, Нико Уилямс в крайна сметка избра да продължи кариерата си в Билбао.

„Нико имаше намерение да потърси ново предизвикателство. В Атлетик си наясно с ограниченията – знаеш, че трудно ще спечелиш Шампионската лига, а може би и титлата в Испания. Въпреки примамливите оферти на масата, накрая той взе решение да остане в Билбао“, обобщи Таинта.

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