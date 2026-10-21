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Леванте спря лошата си серия с успех над Атлетик Билбао

  • 21 окт 2026 | 23:29
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Леванте спря лошата си серия с успех над Атлетик Билбао

Леванте победи Атлетик Билбао с 3:1 у дома в отложен двубой от шестия кръг на испанската Ла Лига. В герой за домакините се превърна Роджър Бруге (20′, 22′), който реализира два гола в рамките на три минути. Алекс Беренгер (67′) намали от дузпа за гостите, които впоследствие останаха с човек по-малко заради червен картон на Аймерик Лапорт (72′). Карл Ета Ейонг (90+7′) оформи крайния резултат. С този успех Леванте сложи край на серията си от пет поредни мача без победа в испанското първенство.

Леванте поведе в 20-ата минута, когато след поредица от карамболи в наказателното поле топката попадна в Дани Рекена. Той намери непокрития Бруге, който не пропусна да открие резултата.

Само две минути по-късно домакините нанесоха втори удар. Тиаго Фернандес отправи изстрел, който бе отразен от Унай Симон, но Бруге реагира най-бързо при добавката и отблизо направи резултата 2:0.

В 67-ата минута Атлетик се върна в мача след точно изпълнена дузпа от Алекс Беренгер. Наказателният удар бе отсъден след намесата на ВАР, след като Оласагасти ритна Санади в крака при опит да изчисти топката в наказателното поле. Първоначално главният съдия не посочи бялата точка, но промени решението си след преглед на ситуацията.

Пет минути по-късно гостите останаха с десет души. Аймерик Лапорт получи директен червен картон, след като повали откъсващия се към вратата Дани Рекена.

В седмата минута на добавеното време Леванте сложи точка на спора с трето попадение. Рекена стреля, Унай Симон спаси, но Карл Ета Ейонг се ориентира най-бързо и отблизо изпрати топката в мрежата за крайното 3:1.

С победата Леванте събра 10 точки, с които изпревари Атлетик Билбао в класирането и излезе на 11-ото място. Баските останаха с 9 точки на 13-тата позиция.

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Снимки: Gettyimages

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