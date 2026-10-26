Кукурея "изяде" напълно Ламин Ямал и това предопредели изхода на "Ел Класико"

Марк Кукурея изнесе истинска лекция в дефанзивен план и превърна своята зона в непревземаема крепост срещу Ламин Ямал, анализира снощното "Ел Класико" с нескрито задоволство мадридския "Марка". Със смазваща интензивност и безупречно тактическо позициониране, крайният защитник отне пространствата на младия си съперник и спечели почти всяко единоборство. Един от най-опасните и креативни офанзивни таланти в света така и не успя да намери противодействие на стабилната игра на бранителя.

Cucurella se come a Lamine... tras la advertencia en el Mundial https://t.co/Pv5O0raz21 — FUTBOLCONNECT, Inc (@futbolconnect) October 26, 2026

„Казах му, че ще бъде титуляр в първото Класико, но във второто ще остане резерва, защото ще го изям.“

Тези думи на Ламин Ямал по време на Световното първенство се превърнаха в ироничен фон на случилото се на терена, припомня изданието. Защитната стратегия на мадридчани, ръководени от Жозе Моуриньо, бе образец за тактическа дисциплина и премерен натиск. Кукурея блокираше опитите за пробиви към вътрешността на терена и системно насочваше действията на крилото към тъчлинията.

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Статистиката красноречиво показа трудностите на Ямал: едва 77% успеваемост на подаванията, 10 загубени дуела, само 4 успешни дрибъла от 9 опита и нито един точен удар към вратата. Освен перфектен в защита, испанският бранител имаше ключова роля и при изнасянето на топката и бързите контраатаки. Кукурея завърши мача с 37 точни паса от 40 опита, 5 изчиствания и 6 отнети топки.

Силното му представяне заслужи и специалните похвали на Моуриньо след победата: „Кукурея се изправи срещу изключителен футболист, който му е и съотборник в националния тим. Обичам да наблюдавам големите играчи точно до тъчлинията, на десет метра от мен – там ясно се вижда класата им. Това момче е много добро и изключително умно. Опита всичко, за да изкара жълт картон на Куку, но той се справи отлично, а Диоманде почти не позволи на него и Кансело да създадат числено превъзходство. За Куку това беше най-трудният мач, но той се справи блестящо.“

🔥 Lamine, sobre Cucurella: "Me lo voy a comer..." 💥 Escucha lo que dijo Lamine en @partidazocope el pasado mes de junio https://t.co/tmOHihUiBO — Tiempo de Juego (@tjcope) October 24, 2026

Срещата носеше и силен личен заряд за Кукурея, който е юноша на „Ла Масия“. Завръщането му на „Камп Ноу“ премина под постоянните освирквания от трибуните, но това по никакъв начин не повлия на концентрацията му. Предизвикателството от интервюто на Ламин за радио КОПЕ през лятото остана само спомен, след като Кукурея го надигра категорично и си спечели заслужени аплодисменти за представянето си, завършва "Марка".

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