Четири отбора продължават без загуба в Sesame НБЛ, ето какво се случи в третия кръг

Третият кръг в Sesame Национална Баскетболна Лига донесе нови победи на Балкан, Локомотив Пловдив, Черно море Навибулгар и Миньор 2015. Освен това, в този кръг Рилски спортист претърпя първо поражение през сезона при гостуването си в Плевен.

Балкан продължава успешната си серия в Sesame НБЛ, достигнала до три поред. Шампионите надвиха Ямбол с 84:73 при визитата си в зала “Диана” след 32 точки, включително 8 тройки, на Павлин Иванов, отбелязва сайтът на лигата. Александър Стоименов добави 12 и 8 борби. Константин Тошков регистрира 11 точки и 10 асистенции. Кристофър Харди-Тейлър бе най-добър за Ямбол с 19 точки. Джошуа Тейлър оформи дабъл-дабъл - 13 и 16 борби. С по 11 точки останаха Джейлан Уънг (5 борби, 9 асистенции) и Андон Вачев (7 борби).

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Миньор 2015 и Берое Стара Загора изнесоха високо резултатен двубой в Перник, който приключи с победа на “жълто-черните” със 110:104. Игор Кесар даде искрата на домакините с 30 точки и 7 борби. Георги Боянов финишира с 23 и 9 борби. Джеремайн Хед регистрира 18 точки и 13 асистенции. За старозагорци Патрик Емилиен се отчете с 18 точки, 10 борби и 6 асистенции. Джордан Ролс (5 асистенции) и Момчил Кадиев (8 асистенции) отбелязаха по 16.

В съботния ден Шумен се наложи над Левски с 90:85 насред зала “Триадица”, постигайки втора победа. За селекцията на Росен Барчовски Зауди Джаксън наниза 31 точки. Майк Адеунми остави срещу името си 26, 6 борби и 9 асистенции. Седариан Рейнс имаше 18 точки и 5 борби за “сините”. Джордж Льофевр и Мартин Ангелов се разписаха с по 17.

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Ботев Академик също постигна успех при визитата си на Ботев Враца в “Арена Ботевград” след 85:73. За пловдивчани Дикуариус Николас остави на сметката на своя отбор 19 точки и 13 асистенции плюс 9 борби. Николай Михайлов също се прибра в съблекалнята с 19 плюс 10 борби. Васил Бачев приключи с 15 точки. Кристиян Василев (11 борби) и Станислав Хинков (6 асистенции) вкараха по 17 точки за врачани. Дейвид Хоутън също стигна до двойните показатели - 12 и 14 борби.

Локомотив Пловдив добави още една победа към актива си след 87:65 над новака Политехника у дома. За “смърфовете” Джомару Браун навъртя 28 точки. Айзея Томпсън бе много полезен и също достигна до дабъл-дабъл - 18 и 13 борби. Ландън Гласпър бе най-резултатен за тима от Дупница с 29 точки, от които 6 тройки. Никола-Александър Жеков остана с 10.

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В друг двубой от 3-и кръг в Sesame НБЛ Черно море Навибулгар надигра ЦСКА с 95:62 насред София. За варненци Дейшон Бърк отбеляза 17 точки. Цветомир Чернокожев имаше 15 и 6 борби. Реми Абел и Николай Стоянов (5 борби) допринесоха съответно с по 14 и 13 точки. Боян Кьосев бе най-резултатен за ЦСКА с 16 точки. Мартин Русев го последва с 15 и 5 борби.

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В неделния ден Спартак Плевен и Рилски спортист зарадваха феновете в зала “Балканстрой” с истинско дерби, което бе спечелено от селекцията на Желко Лукаич с 86:70. За плевенчани Херман Уостър поведе колоната с 21 точки и 6 борби. Джейлън Макклауд финишира с 19. Алекс Симеонов допринесе с 18 точки и 7 борби. За самоковци Алън Арнет остави на сметката си 21 точки и 5 борби. Малик Джонсън записа 16, а Айзея Ричардс остана с 10 точки и 6 борби.

Снимка: Sesame НБЛ

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