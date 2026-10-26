Спартак Плевен скочи на Константин Папазов и Георги Глушков, след като Тити се замеси в голям скандал

Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов се замеси в сериозен скандал. В интернет пространството се появи видео клип от срещата от третия кръг на Sesame НБЛ между Левски и Шумен, играл се в зала “Триадица” миналия петък, и завършил 85:90 в полза на гостите. На него се вижда как две минути преди края Папазов излиза заедно с националния съдийски инструктор и член на УС Орлин Николов, след което вратата не се затваря и се вижда, че двамата влизат във физически контакт. От самото видео не се разбира какво точно се случва, но не липсват коментари в социалните медии на хора, които са станали свидетели на случилото се.

В същото време един от клубовете в Sesame НБЛ Спартак Плевен потвърждава случилото се, като пусна въпросния клип и написа остро позиция срещу досегашния президент Георги Глушков, когото плевенчани посочват за основна причина родният баскетбол да бъде в ръцете на бившия президент на Левски Тити Папазов

Предлагаме написаното от ръководството на Спартак Плевен без редакторска намеса:

“Всички в българския баскетбол мълчахме достатъчно. Очакваното агресивно и неконтролируемо поведение на наследника на Георги Глушков не дочака 1 месец от управлението си. След вербална агресия и счупен мобилен апарат на съдия след мач Левски - Балкан в зала “Триадица” преди известно време, гаменското поведение на творението на Глушков се пренесе върху националния съдийски инструктор и член на УС Орлин Николов.

За потресаващото поведение на Константин Папазов бяхме уведомени редица клубове, редица медии (защо си мълчим е добър въпрос).

Поведението след и по време на мачовете Левски - Черно Море и Левски - Шумен по думи на председателя на СК Ивайло Ресиловски “не се издържа”. Сигнализирани сме за груба намеса и откровени намерения за пряка намеса в съдийските назначения, кои съдии и защо да бъдат наказвани.

Избрахме си подобно нещо за президент на федерацията по баскетбол.

Уважаеми г-н министър на финансите, уважеми г-н директор на телекомуникационна компания, уважеми г-н национален треньор извел България на няколко европейски първенства…Как се чувствате да сте част от Управителен Съвет, ръководен от подобен индивид?!

Всички, които го подкрепихте, начело с неуважаемия Георги Глушков…Според всички вас, как се чувства Орлин Николов (офицер от НАТО), който ще бъде “напълнен с ориз и изяден”?! Всички кметове, на които им звъняха знайни и незнайни спортни деятели, осмокласници…Ето заради този Ви звъняха.

В Спартак Плевен ни е срам, че Българска Федерация по Баскетбол се представлява от подобно нещо”

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