Четири мача от третия кръг на Sesame НБЛ днес

С четири мача продължава днес третият кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

В най-ранния двубой от днешната програма Левски приема в "Триадица" Шумен от 17:30 ч.

Половин час по-късно в "Арена Ботевград" Ботев Враца ще бъе домакин на Ботев Академик.

Другите две срещи започват в 19:00 часа:

Локомотив Пловдив приема Политехника в зала "Сила", а ЦСКА е домакин на Черно море Навибулгар.

Кръгът започна в петък с победи за Балкан и Миньор 2015, съответно срещу Ямбол и Берое Стара Загора.

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